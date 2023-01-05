عاجل.. «الموارد البشرية» تكشف 3 أسباب جديدة تقطع معاش الضمان الاجتماعي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن هناك 3 أسباب جديدة قد تؤدي إلى قطع معاش الضمان الاجتماعي.

3 أسباب لإيقاف معاش الضمان الاجتماعي

وأضافت حساب العناية بالمستفيدين على «تويتر»، أن هناك 3 أسباب لإيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وهي:

1- وجود أصول مالية أو عينية مرتفعة.

2 – رفض المستفيد لزيارة الباحث المنزلية.

3 – ثبوت عدم الجدة في البحث عن العمل، ومن ذلك التقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة.

أسباب قطع معاش الضمان الاجتماعي المطور

وفي وقت سابق، كشفت الوزارة عن مجموعة من الأسباب تؤدي إلى قطع معاش الضمان الاجتماعي المطور عن المستفيد، وهي كالتالي:

1 – إذا تنازل المستفيد عن المعاش وفي حال وفاة المستفيد.

2 – إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.

3 – إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية

4 – إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.

5 – إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل غير جاد في البحث عن عمل ولا يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.

6 – إذا تأخر المستفيد عن تحديث بياناته الشخصية المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة لمدة ثلاثين يوماً من إبلاغ الوزارة له بطلب التحديث.

وأشارت الموارد البشرية إلى أنه من الممكن أن ينقطع معاش الضمان الاجتماعي المطور عن المستفيد، إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد السادسة، والثامنة، وأحكام الفصل الخامس من هذه اللائحة مثل؛ إن لم يقم المستفيد، بإضافة كافة أفراد الأسرة عند التسجيل بمنصة الضمان مما يؤدي إلى سحب طلبك، أو أن احد أفراد الأسرة قد تجاوز الحد المانع.

اقرأ أيضًا:

تنويه مهم من الموارد البشرية حول موعد صرف الضمان الاجتماعي

تنبيه مهم من الموارد البشرية حول تأثير وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي المطور

«الموارد البشرية» توضح خطوات صرف الضمان الاجتماعي بعد قبول شكوى المستفيد