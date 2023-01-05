الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
هل من حق محطات الوقود رفض بطاقة الفيزا؟ «التجارة» تُجيب
صباح اليوم.. ارتفاع أسعار النفط و«برنت» يُسجل 78 دولارًا للبرميل
في هذه الحالة قطع الإشارة لا يُعتبر مخالفة مرورية (فيديو)
عليك بهذا الأمر فورًا.. ماذا تفعل إذا طرأ أي تغيير على بياناتك في حساب المواطن؟
10 مئوية في طريف.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم
«لله في خلقه شؤون».. خبير طقس يكشف سر اختلاف الفصول الأربعة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هل من حق محطات الوقود رفض بطاقة الفيزا؟ «التجارة» تُجيب

هل من حق محطات الوقود رفض بطاقة الفيزا؟ «التجارة» تُجيب

هل من حق محطات الوقود رفض بطاقة الفيزا؟ «التجارة» تُجيب
١١:٥١:٢٧ ص، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، أنه لا يحق للمنشأة رفض التعامل بالبطاقة الائتمانية طالما وُجدت لافتة توضح التعامل بها.

تقديم بلاغ عبر تطبيق «بلاغ تجاري»

وأكد حساب خدمة العملاء على «تويتر»، أنه في حال رفض محطات الوقود التعامل بالبطاقة الائتمانية، فعلى المستفيد التفضل بتقديم بلاغ مفصل عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، حتى تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين والذي قال فيه: «هل من حق محطات الوقود رفض بطاقة الفيزا، حيث اضطر أحيانًا السحب من الفيزا وتكلفة السحب تقارب أو تتجاوز 80 ريالاً، لكن المحطة رفضت التعامل بالفيزا».

حملات رقابية شاملة على محطات الوقود

وأوضحت الوزارة أنها تنفذ باستمرار حملات رقابية شاملة على محطات الوقود في مناطق المملكة، بهدف التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات، وضمان رفع الجودة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك في إطار تنسيق الجهات الحكومية أعضاء اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود.

وزارة الطاقة تراقب جودة كافة الخدمات المقدمة

من ناحيتها، أكدت وزارة الطاقة أن الجولات الرقابية التي تشنها على مراكز الخدمة ومحطات الوقود ترتكز على التعاون والتكامل بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، مؤكدة أن الحملات تستهدف التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود.

اقرأ أيضًا:

«التجارة» و«السوق المالية» توضحان آلية تطبيق نظام الشركات الجديد

3 طرق للتعامل بـ «البطاقة الائتمانية».. إحداها خطيرة على العميل وتهدد حسابه البنكي

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية البطاقة الائتمانية حملات رقابية محطات الوقود وزارة التجارة

مواد ذات صلة

المزيد
طالب سعودي موقوف بأمريكا يواجه التمييز لإجباره على القبول بالترحيل

طالب سعودي موقوف بأمريكا يواجه التمييز لإجباره على القبول بالترحيل

١٢:٥٤ م، السبت، ١٥ يوليو ٢٠١٧
الثلوج تكسو «جبال القهر» وأمطار غزيرة على «الباحة» (صور)

الثلوج تكسو «جبال القهر» وأمطار غزيرة على «الباحة» (صور)

١٠:٤٧ م، الثلاثاء، ٢٦ أبريل ٢٠٢٢
«بيزنس ستاندرد»: المملكة تحظر استيراد الدواجن من الهند بسبب إنفلونزا الطيور

«بيزنس ستاندرد»: المملكة تحظر استيراد الدواجن من الهند بسبب إنفلونزا الطيور

٠٧:٤٦ م، الثلاثاء، ٠٣ يناير ٢٠١٧
“الصحة” تُعلن تسجيل 1,076 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 983 حالة

“الصحة” تُعلن تسجيل 1,076 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 983 حالة

٠١:٠٧ م، الأثنين، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *