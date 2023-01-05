هل من حق محطات الوقود رفض بطاقة الفيزا؟ «التجارة» تُجيب

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، أنه لا يحق للمنشأة رفض التعامل بالبطاقة الائتمانية طالما وُجدت لافتة توضح التعامل بها.

تقديم بلاغ عبر تطبيق «بلاغ تجاري»

وأكد حساب خدمة العملاء على «تويتر»، أنه في حال رفض محطات الوقود التعامل بالبطاقة الائتمانية، فعلى المستفيد التفضل بتقديم بلاغ مفصل عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، حتى تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين والذي قال فيه: «هل من حق محطات الوقود رفض بطاقة الفيزا، حيث اضطر أحيانًا السحب من الفيزا وتكلفة السحب تقارب أو تتجاوز 80 ريالاً، لكن المحطة رفضت التعامل بالفيزا».

حملات رقابية شاملة على محطات الوقود

وأوضحت الوزارة أنها تنفذ باستمرار حملات رقابية شاملة على محطات الوقود في مناطق المملكة، بهدف التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات، وضمان رفع الجودة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك في إطار تنسيق الجهات الحكومية أعضاء اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود.

وزارة الطاقة تراقب جودة كافة الخدمات المقدمة

من ناحيتها، أكدت وزارة الطاقة أن الجولات الرقابية التي تشنها على مراكز الخدمة ومحطات الوقود ترتكز على التعاون والتكامل بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، مؤكدة أن الحملات تستهدف التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود.

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