صباح اليوم.. ارتفاع أسعار النفط و«برنت» يُسجل 78 دولارًا للبرميل

تواصل – وكالات:

بعد انخفاضها أكثر من 9% في مستهل العام الجديد، ارتفعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية اليوم، حيث استغل المستثمرون التراجع لشراء العقود الآجلة بناء على توقعات ببقاء الطلب مستقرًا في الأجل الطويل.

الوسيط الأمريكي يُسجل73.53 دولار للبرميل

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا إلى 78.43 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا إلى 73.53 دولار للبرميل.

وخلال الجلستين السابقتين، هبط برنت والخام الأمريكي بأكثر من 9% في أكبر خسارة خلال يومين في بداية عام، منذ يناير 1991، حسب «رويترز»

وفي الوقت الذي قفزت فيه مخزونات البنزين 1.2 مليون برميل، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية 3.3 مليون برميل.

ارتفاع أسعار النفط ما بين 7 إلى 10%

وخلال العام الماضي، سجلت أسعار النفط ارتفاعًا يتراوح ما بين 7 إلى 10%، حيث ارتفع خام برنت بنحو 10% بعد أن قفز 50% في 2021، وارتفع الخام الأمريكي بنحو 7% في 2022 بعد مكاسب العام الماضي البالغة 55%، وانخفض كلا المعيارين بشكل حاد في عام 2020 حيث أدت جائحة كورونا إلى خفض الطلب على الوقود.

ويوم الجمعة الماضي، سجل خام برنت آخر سعر له نحو 85.91، في الوقت الذي استقر فيه خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 80.26 دولارًا للبرميل، بارتفاع 1.86 دولار أو 2.4%.

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