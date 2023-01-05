في هذه الحالة قطع الإشارة لا يُعتبر مخالفة مرورية (فيديو)

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قال عضو لجنة السلامة المرورية، صالح الغامدي، إن قطع الإشارة لا يُعدّ مخالفة مرورية إذا كانت في الخلف سيارة إسعاف لإفساح الطريق أمامها.

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متى يجوز قطع الإشارة؟

وأضاف في تصريح إلى فضائية “الإخبارية”: “إذا كان خلف الشخص (قائد السيارة) الدفاع المدني، أو اي من الخدمات الحكومية الطارئة مثل الإسعاف، في هذه الحالة يقطع الإشارة، وإذا حصل على مخالفة يذهب بالتصوير (إلى المرور) وهناك يأخذ حقه”.

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قطع الإشارة لأجل سيارات الطوارئ

وأكد مدير مرور منطقة القصيم العقيد محمد المزيني في تصريح سابق، أن قطع الإشارة لأجل سيارات “الطوارئ” مخالفة مرورية يحق لمرتكبها الاعتراض عليها أمام هيئة الفصل بالمخالفات المرورية للنظر فيها.

وأوضح أن قائد السيارة له حق تجاوز الإشارة المرورية الضوئية والمحكومة بـ “نظام ساهر” لإفساح الطرق لسيارات الطوارئ وسيارات الإسعاف والإنقاذ والسيارات الأمنية التي في (حالة الطوارئ).