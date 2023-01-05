عليك بهذا الأمر فورًا.. ماذا تفعل إذا طرأ أي تغيير على بياناتك في حساب المواطن؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد، يجب عليه التوجه إلى حسابه وبشكل فوري.

خطوات عاجلة حال تغيير بيانات الحساب

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه على المستفيد التوجه إلى حسابه إذا طرأ أي تغيير على البيانات، وذلك عن طريق:

1 – أيقونة تفاصيل الطلب.

2 – الدخول على الإفصاح عن الدخل.

3 – تغيير الحالة الوظيفية إلى موظف من قطاع «خاص أو حكومي» حسب المصدر.

4 – اختيار نوع الدخل «راتب شهري» ومصدر الدخل حسب المصدر والضغط على أيقونة «حفظ».

جاء ذلك خلال رده على سؤال أحد المستفيدين، والذي قال فيه: «أنا مستفيد من حساب المواطن وأمس توظفت ووقّعت العقد، فمتى أُعدّل بياناتي بالموقع حتى لا ينقطع بسبب عدم الإفصاح».

تنويه بشأن صرف المبلغ المرتجع

في الوقت نفسه، أوضح البرنامج أن المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك، مؤكدًا أنه يتم صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري.

موعد صرف الدعم للدفعة 62

وبشأن صرف الدعم للدفعة 62 بتاريخ 10 يناير، أكد البرنامج أنه سيتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 62 بتاريخ 10 يناير.

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