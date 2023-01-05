«لله في خلقه شؤون».. خبير طقس يكشف سر اختلاف الفصول الأربعة

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كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ أ.د. عبدالله المسند، أن سر اختلاف الفصول الأربعة ليس بسبب قرب الأرض من الشمس أو بعدها؛ بل يرجع إلى ميلان محورها عن مستوى فلكها حول الشمس، مشيرًا أن لله في خلق هذا الكون العجيب، شؤون.

الفرق البسيط بين الصيف والشتاء

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الفرق البسيط بين الصيف والشتاء في بُعد الأرض عن الشمس لا يشكل أهمية في التأثير على الحرارة؛ وإلا لكان الصيف في يناير عندما تكون الشمس قريبة، ولكن ميلان محور الأرض هو المتسبب بتعاقب الفصول، وتغير الحرارة، وأنه لولا هذا الميلان لعاش الناس فصلاً واحداً وتجمعوا في نطاقات محدودة من الأرض.

الأرض في أقرب نقطة لها إلى الشمس

وأضاف أنه يوم أمس، كانت الأرض في أقرب نقطة لها إلى الشمس حيث كان بعدها عن الشمس 147,099,129كم، بمعنى الأرض أقرب إلى الشمس بنحو 5 مليون كم مقارنة بموقعها في 3 يوليو «152092511كم».

درجة حرارة الرياض في يناير

وأشار في الوقت نفسه، إلى أن متوسط درجة الحرارة العظمى في يناير في الرياض «الظهر» تبلغ نحو 21 درجة مئوية، ونادرًا ما تنخفض إلى أقل من 15م، أو تتجاوز 27م، في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى «قُبيل الفجر» تقريبًا 10م، ونادرًا ما تنخفض عن 5م أو تتجاوز 14م .

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