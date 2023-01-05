بيع سمكة تونة بـ266 ألف دولار في اليابان

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بيعت، اليوم، سمكة تونة تزن 212 كيلوجرامًا في اليابان بـ 36 مليون ين (266 ألف دولار) في المزاد الأول لهذا العام.

وتشتهر اليابان ببيع أسماك التونة ذات الأوزان الكبيرة والأثمان العالية في مزادات تعقد لهذا الأمر، حيث تم بيع سمكة تونة تزن 211 كيلوجراما بـ 16,88 مليون ين (145 ألف دولار) العام الماضي، كما تم بيع أغلى سمكة تونة بـ 20 مليون ين (202 ألف دولار) عام 2021.

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أما في عام 2020 فقد تم بيع سمكة تونة بسعر بلغ 193.2 مليون ين (1.8 مليون دولار)، ويبدو أن الأسعار آخذة في النزول الآن بسبب جائحة كورونا.

وذكرت وكالة “كيودو” أن أعلى سعر لسمكة تونة كان في عام 2019، عندما جرى بيعها في المزاد الأول بعد يوم رأس السنة بـ 333 مليون ين (3.1 مليون دولار).

ويجذب أول مزاد تونة اهتمامات التجار اليابانيين، حيث يعتبر بشكل غير رسمي علامة اقتصادية ونوعًا من توقعات العام الجديد.

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