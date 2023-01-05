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هل الجمعيات الخيرية ملزمة بالتأمين لأفراد أسرة الموظف؟ «الضمان الصحي» يُجيب
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هل الجمعيات الخيرية ملزمة بالتأمين لأفراد أسرة الموظف؟ «الضمان الصحي» يُجيب

هل الجمعيات الخيرية ملزمة بالتأمين لأفراد أسرة الموظف؟ «الضمان الصحي» يُجيب

هل الجمعيات الخيرية ملزمة بالتأمين لأفراد أسرة الموظف؟ «الضمان الصحي» يُجيب
٠٩:٥٠:٢٤ ص، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح مجلس الضمان الصحي بأنه عبارة عن جهة تنظيمية تسعى للوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية لمستفيدي الضمان الصحي.

تطبيق التأمين الإلزامي لموظفي القطاع الخاص

وبشأن مسؤولية الجمعيات الخيرية عن التأمين لأفراد أسرة الموظف، أكد المجلس أنه مسؤول عن تطبيق التأمين الإلزامي لموظفي القطاع الخاص وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.

دخول الجمعيات الخيرية في نطاق المجلس

وخلال رده على سؤال أحد المستفيدين حول دخول الجمعيات الخيرية في نطاق المجلس، كشف أنه بمثابة هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة وإشرافية على تطبيق نظام الضمان الصحي للعاملين بالقطاع «الخاص»، وعلى شركات التأمين المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين.

توسيع نطاق الخدمات الصحية

وأضاف أنه تحت شعار « الضمان يضمنك»، فقد تم توسيع نطاق الخدمات الصحية، وإضافة منافع أخرى جديدة في الوثيقة المحدّثة لتعزيز الصحة بالمملكة، مؤكدًا أن وثيقة الضمان الصحي الأساسية المحدثة تغطي العديد من الحالات الصحية.

ورش عمل تدريب شركات التأمين

ومن أجل تأهيل أصحاب العلاقة في القطاع الصحي على برنامج الاعتماد والتأهيل، عقد مجلس الضمان الصحي – في وقت سابق – سلسلة من ورش عمل تدريب شركات التأمين على برنامج معايير التأهيل لتطبيق أنظمة ولوائح المجلس التنفيذية والوثيقة الموحدة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التأمين الإلزامي الجمعيات الخيرية الضمان الصحي موظفو القطاع الخاص

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