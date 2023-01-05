بعدة محافظات.. شاهد تدفق الشلالات نتيجة السيول مع استمرار حالة «مدرار» المطرية

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نتيجة جريان السيول واستمرار حالة «مدرار» المطرية على عدد من محافظات ومناطق المملكة، تدفقت الشلالات بعد تساقط أمطار غزيرة وجريان الشعاب والأودية في المملكة.

شلالات الطوقي شمال الرياض

ففي الطوقي شمال الرياض تدفقت الشلالات، اليوم الخميس، في منظر شتوي رائع نتيجة جريان السيول وهطول الأمطار بغزارة على المنطقة ومحافظاتها.

شلال أبو قاطور في حوطة سدير

كما تدفق شلال أبو قاطور في حوطة سدير، وسط أجواء شتوية باردة وانخفاض في درجات الحرارة واستمرار الحالة المطرية القوية على الرياض ومحافظاتها.

ارتفاع منسوب السيل في سد المجمعة

ونتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار وجريان السيول، بلغ منسوب السيل في سد المجمعة الجديد بلغ 6:5م، وأظهرت مقطع فيديو متداول عبارات السد وهي مفتوحة تتدفق منها المياه كالأنهار.

جريان السيول متدفقة في محافظات الرياض

وجرى سيل شعيب الشوكي شرق تمير، مع جريان سيول شعيب الرسن شرق التويم بسدير، وذلك بالتزامن مع جريان سيول حريملاء في الرياض.

أمطار وبرديات وسيول في القصيم

ووسط أجواء ضبابية، وهطول أمطار غزيرة وحبات البرد، جرت مياه السيول كالنهر في وادي الرمة بنفود محيوه، مع بردية جنوب دخنه غرب منطقة القصيم.

جريان السيول وأمطار على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها، ومنطقة الباحة.

الحالة تمتد إلى الرياض والشرقية والقصيم

وأوضح أنه يتوقع أن تمتد الحالة إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم وحائل تبوك والجوف والحدود الشمالية.

«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة وعدم الخروج

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، حتى يوم غد الجمعة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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