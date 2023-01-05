تنويه عاجل من «حساب المواطن» بشأن صرف المبلغ المرتجع

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أن المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك.

وأوضح حساب خدمة المستفيدين على «تويتر»، أنه يتم صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري.

جاء ذلك خلال رد البرنامج على سؤال أحد المستفيدين حول الاستفسار عن صرف المبلغ المرتجع، حيث أكد البرنامج أنه مع مبلغ الدعم الشهري يتم صرف المبلغ المرتجع.

موعد صرف الدعم للدفعة 62

وبشأن صرف الدعم للدفعة 62 بتاريخ 10 يناير، أكد البرنامج أنه سيتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 62 بتاريخ 10 يناير.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر التي تمّ إيداعها حسابات المستفيدين قبل أسبوعين تقريبًا، مؤكدًا أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

الدعم الإضافي في العام الجديد

وبشأن مدى استمرارية الدعم الإضافي في العام الجديد، أكد البرنامج أن الدعم الإضافي المقدم يشمل العام المالي المنتهي 2022م، مشيرًا إلى أن البرنامج يقوم بدراسة دورية لضوابط الدعم بشكل دوري، وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها.

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