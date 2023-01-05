«مكة» تُسجّل أكبر عدد من حوادث الغرق في المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تصدرت مكة المكرمة، قائمة أكثر المناطق التي شهدت حالات غرق تم نقلها عبر الهلال الأحمر، وفقًا لتقرير أصدرته وزارة الصحة.
وأحصى التقرير نقل 130593 حالة عبر الإسعاف في منطقة مكة المكرمة، لتأتي في الصدارة، تليها الرياض بـ113204 ثم المنطقة الشرقية بـ52092، فالمدينة المنورة بـ35443 حالة تلتها عسير بـ33577 حالة، ثم جازان 16447 وتبوك 14014، وجاءت حائل بـ12271 حالة.
وانخفضت الحالات في منطقة الباحة إلى 7902 تلتها منطقة الجوف بـ7890، ونجران 6490، بينما سجلت منطقة الحدود الشمالية الأقل عدد في الحالات المنقولة عبر الهلال الأحمر مسجلة 5338 حالة.
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95 حالة غرق
وفقًا للتقرير، تصدرت منطقة مكة المكرمة المناطق من حيث حالات الغرق التي تم نقلها عبر الهلال الأحمر، وبلغ عددها 95 حالة، تلتها منطقة الرياض بـ65 حالة ثم المنطقة الشرقية بـ54 ومنطقه جازان 23 والمدينة المنورة 21 تلتها منطقه تبوك بـ20 حالة ثم منطقة القصيم 16 وعسير 15 ثم منطقة حائل بـ10 حالات.
وانخفضت حالات الغرق في كل من منطقة نجران التي سجلت 7 حالات والحدود الشمالية 5 والجوف 6 لتسجل منطقة الباحة الأقل عددًا في حالات الغرق بـ4 حالات ليكون العدد الإجمالي 341 حالة.
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الحوادث في عدد من المناطق
وفيما يلي الحوادث في عدد من المناطق، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “الوطن”:
الطرق
مكة المكرمة: 18101
الرياض: 17573
الشرقية: 7943
عسير: 7288
المدينة المنورة: 4784
مشاجرات
مكة المكرمة: 3805
الرياض: 2607
الشرقية: 1339
المدينة المنورة: 1033
عسير: 990
سقوط
الرياض: 7361
مكة المكرمة: 7247
الشرقية: 3461
المدينة المنورة: 2274
عسير: 1983
الحروق
مكة المكرمة: 564
الرياض: 428
الشرقية: 312
المدينة المنورة: 144
عسير: 139
الأمراض
مكة المكرمة: 100781
الرياض: 85170
الشرقية: 38983
المدينة المنورة: 27187
عسير: 23162