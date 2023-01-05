«مكة» تُسجّل أكبر عدد من حوادث الغرق في المملكة

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تصدرت مكة المكرمة، قائمة أكثر المناطق التي شهدت حالات غرق تم نقلها عبر الهلال الأحمر، وفقًا لتقرير أصدرته وزارة الصحة.

وأحصى التقرير نقل 130593 حالة عبر الإسعاف في منطقة مكة المكرمة، لتأتي في الصدارة، تليها الرياض بـ113204 ثم المنطقة الشرقية بـ52092، فالمدينة المنورة بـ35443 حالة تلتها عسير بـ33577 حالة، ثم جازان 16447 وتبوك 14014، وجاءت حائل بـ12271 حالة.

وانخفضت الحالات في منطقة الباحة إلى 7902 تلتها منطقة الجوف بـ7890، ونجران 6490، بينما سجلت منطقة الحدود الشمالية الأقل عدد في الحالات المنقولة عبر الهلال الأحمر مسجلة 5338 حالة.

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95 حالة غرق

وفقًا للتقرير، تصدرت منطقة مكة المكرمة المناطق من حيث حالات الغرق التي تم نقلها عبر الهلال الأحمر، وبلغ عددها 95 حالة، تلتها منطقة الرياض بـ65 حالة ثم المنطقة الشرقية بـ54 ومنطقه جازان 23 والمدينة المنورة 21 تلتها منطقه تبوك بـ20 حالة ثم منطقة القصيم 16 وعسير 15 ثم منطقة حائل بـ10 حالات.

وانخفضت حالات الغرق في كل من منطقة نجران التي سجلت 7 حالات والحدود الشمالية 5 والجوف 6 لتسجل منطقة الباحة الأقل عددًا في حالات الغرق بـ4 حالات ليكون العدد الإجمالي 341 حالة.

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الحوادث في عدد من المناطق

وفيما يلي الحوادث في عدد من المناطق، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “الوطن”:

الطرق

مكة المكرمة: 18101

الرياض: 17573

الشرقية: 7943

عسير: 7288

المدينة المنورة: 4784

مشاجرات

مكة المكرمة: 3805

الرياض: 2607

الشرقية: 1339

المدينة المنورة: 1033

عسير: 990

سقوط

الرياض: 7361

مكة المكرمة: 7247

الشرقية: 3461

المدينة المنورة: 2274

عسير: 1983

الحروق

مكة المكرمة: 564

الرياض: 428

الشرقية: 312

المدينة المنورة: 144

عسير: 139

الأمراض

مكة المكرمة: 100781

الرياض: 85170

الشرقية: 38983

المدينة المنورة: 27187

عسير: 23162