صباح اليوم.. شاهد السيول تجري أنهارًا في الدوادمي بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية باردة وانخفاض درجات الحرارة، ونتيجة استمرار تساقط الأمطار بغزارة على منطقة الرياض ومحافظاتها، جرت، صباح اليوم، السيول المتدفقة غرب الدوادمي.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول كالأنهار في وادي الرشاء شمال غرب محافظة الدوادمي في منطقة الرياض.

جريان السيول وأمطار على هذه المناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها، ومنطقة الباحة.

الحالة تمتد إلى الرياض والشرقية والقصيم

وأوضح أنه يتوقع أن تمتد الحالة إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة وعدم الخروج

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، حتى يوم غد الجمعة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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