احذر.. غرامات «الوساطة العقارية» تصل إلى 40 ألف ريال

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حددت الهيئة العامة للعقار 60 مخالفة في نظام «الوساطة العقارية»، وقالت إنها تبدأ بالإنذار وغرامات من 100 ريال إلى 40 ألف ريال، حسب نوع المخالفة وفئتها.

أنواع المخالفات

واشتملت المخالفات التي حددتها الهيئة على الآتي:

ممارسة نشاط الوساطة أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول​.

ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص.

​تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص و​القيام بفعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين مع الوسيط، أو يتعارض مع أحكام النظام.

تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.

عدم الإفصاح عن المعلومات الحاصل عليها من -مالك العقار أو مالك المنفعة- عند عرض العقار.

تقديم خدمات دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته.

عدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار.

عدم التقيد بضوابط استلام المبالغ من قبل الأطراف المتعاقد معهم و​تصرف الوسيط في المبالغ التي يتسلّمها من الأطراف المتعاقد معهم في غير الأغراض المخصصة لها أما في حالة التكرار خلال 3 سنوات فيتم مضاعفة الغرامة. اقرأ أيضًا: لا تدفع أكثر من هذا المبلغ للوسيط ..تعرف على أهم ملامح لائحة الوساطة العقارية

تصنيف المدن والمحافظات إلى 3 فئات

وقامت الهيئة بتصنيف المدن والمحافظات إلى 3 فئات بحيث يكون لكل فئة مخالفة تتناسب مع النشاط العقاري فيها وتمثلت في21 مدينة ومحافظة فئة (أ)، و28 فئة (ب)، وبقية المحافظات والمراكز في فئة (ج).

ومن أهم أهداف نظام الوساطة العقارية، الوصول إلى التقييم العادل للعقار بمهنية واحترافية، والحفاظ على حقوق كافة الاطراف، ومنع السلبيات السابقة التي أضرت بالسوق وأشعلت عمليات البيوع الوهمية على غير الحقيقة لخداع الراغبين في البيع والشراء.

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