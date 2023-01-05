نحو 2.5 مليون مستفيد من العقود الإلكترونية الموحدة لتأجير السيارات

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للنقل أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات سجلت خلال العام الماضي 2022م، (2,667,000) عملية تأجير في قطاع تأجير السيارات ومن خلال العقد الإلكتروني الموحد، وذلك بعد اعتماد العمل بالعقد الإلكتروني الموحد والتطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال خدمة (تأجير) في بوابة “نقل” الإلكترونية في بداية العام الماضي 2022.

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منطقة الرياض في الصدارة

وتصدرت منطقة الرياض من حيث إجمالي عدد العقود المسجلة في القطاع لتصل إلى (891) ألف عقد، بينما بلغ إجمالي العقود في منطقة مكة المكرمة (639) ألف عقد، و (435) ألف عقد في المنطقة الشرقية، و (712) ألف عقد موزعة على باقي مناطق المملكة.

وبلغ إجمالي عدد فروع مكاتب التأجير التي عملت بالعقد الإلكتروني لتأجير السيارات (2891) مكتبًا، لـ (794) منشأة عاملة في قطاع تأجير السيارات في المملكة، في (81) مدينة ومحافظة، وبلغ إجمالي عدد السيارات المستخدمة في القطاع (247,204) آلاف سيارة، وبمتوسط عقود يومية يتجاوز 13 ألف عقد إلكتروني، وتباين تصنيف العقود حسب المدة الزمنية، حيث سجلت العقود اليومية 33%، بينما سجلت العقود من يومين إلى 5 أيام 43%، وأكثر من 5 أيام 24%، وسجلت عقود السعوديين 67% من إجمالي العقود، و 33% لغير السعوديين.

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مزايا العقد الإلكتروني الموحد

كما أكدت “هيئة النقل” أن العقد الإلكتروني الموحد يتضمن مزايا مهمة، منها: أنه يعد عقداً موثقاً مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، كما يسهم في حفظ الحقوق بين أطراف العلاقة (المؤجر والمستأجر) ويقلص النزاعات، بالإضافة إلى أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات داعم مهم في رفع جودة الخدمات والمتطلبات الفنية في سيارات التأجير المستخدمة، كما يسهم في الارتقاء بتنافسية القطاع من خلال وضوح وسهولة إجراءات وعمليات التأجير.

ودعت الهيئة المنشآت المرخصة للاستفادة من خدمة “تأجير” المتاحة عبر موقع بوابة نقل الإلكترونية ( من هنا ).