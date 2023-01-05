على هذه المناطق.. خبير طقس يكشف الخريطة المطرية المتوقعة اليوم بالمملكة

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توقع خبير الطقس ،عبد العزيز الحصيني، استمرار حالة «مدرار» الممطرة، صباح اليوم، على عدد من أجزاء ومناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد وسيول، على أجزاء من مناطق مكة والقصيم والرياض والشمالية والباحة وعسير والشرقية.

الحالة تتمركز على مكة والرياض

وأضاف أن الحالة المطرية المتوقعة تمتد إلى جنوبي المدينة والقصيم، حيث تتمركز على مكة ومنطقة الرياض خاصة المحافظات الشمالية والغربية والعاصمة الرياض ومعظم الشرقية خاصة وسطها وشمالها، بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد وسيول مع نشاط للرياح.

جريان السيول وأمطار على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها، ومنطقة الباحة.

الحالة تمتد إلى الرياض والشرقية والقصيم

وأوضح أنه يتوقع أن تمتد الحالة إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم وحائل تبوك والجوف والحدود الشمالية.

«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة وعدم الخروج

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، حتى يوم غد الجمعة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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