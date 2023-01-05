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خدمة اليوم.. 3 خطوات لإصدار صك بدل مفقود أو تالف

خدمة اليوم.. 3 خطوات لإصدار صك بدل مفقود أو تالف

خدمة اليوم.. 3 خطوات لإصدار صك بدل مفقود أو تالف
٠٨:٠٥:٣٨ ص، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إصدار صك بدل مفقود أو تالف.

وأوضحت وزارة العدل أن الخدمة تتيح للمستفيدين تسجيل طلب إصدار صك بدل مفقود أو تالف إلكترونيًا، حيث يقوم مالك الصك أو وكيله بتعبئة معلومات وبيانات الصك المراد إعادة إصداره، ليتم إصدار إحالة إلى كاتب العدل مباشرةً، عن طرق عدد من الخطوات الشروط:

* الخطوات:

1 – ادخل إلى البوابة.

2 – اختر خدمة (إصدار صك بدل مفقود أو تالف).

3 – أدخل البيانات المطلوبة.

* المتطلبات:

1 – أن يكون مقدم الطلب مالك الصك أو وكيله.

2 – ألا يوجد طلب سابق.

3 – يجب مراجعة كتابة العدل برقم الطلب خلال 5 أيام عمل من إنجاز الخدمة، وإلا سيتم إلغاء الطلب آليًا.

* خدمة العملاء:

وأشارت «خدمة العملاء» إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم «1950 – 011 405 7777»، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إصدار صك بدل مفقود خدمة اليوم وزارة العدل

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