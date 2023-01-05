اليوم.. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين خلال اقتحام مخيم بلاطة في نابلس

تواصل – واس:

استشهد، اليوم، فتى فلسطيني وأصيب اثنان آخران اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد الفتى عامر أبو زيتون «16 عامًا» متأثرًا بإصابة بالغة الخطورة أصيب بها في الرأس، عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة.

استشهاد عامر أبوزيتون وإصابة شابين آخرين

وذكرت مصادر محلية أن قوة الاحتلال تسللت، فجر اليوم، إلى وسط مخيم بلاطة، تدعمها قوات عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال الذي حاصر المخيم من عدة محاور، مشيرة إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، مما أدى لاستشهاد الفتى عامر أبوزيتون وإصابة شابين آخرين.

وأوضحت أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الدخول إلى مخيم بلاطة، لنقل الإصابات التي وقعت نتيجة الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين.

كما اعتقل جيش الاحتلال خلال عملية الاقتحام أسيرًا محررًا يدعى حسن عرايشي بعد حصار منزله، والاعتداء على عائلته بالضرب المبرح، وتحطيم محتويات المنزل.

2146 شهيدا في غزة ارتقوا بصواريخ الاحتلال

في الوقت نفسه، كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن عدد الشهداء في قطاع غزة جرّاء استهدافهم بصواريخ طائرات الاستطلاع الحربية الإسرائيلية منذ عام 2000 وحتى عام 2022، بلغ 2146 شهيدًا، بينهم 378 طفلاً، و86 سيدة.

وأشار المركز إلى أن من بين هؤلاء الضحايا 349 ارتقوا داخل منازلهم، من بينهم 103 أطفال و54 سيدة، في حين بلغ عدد المنازل السكنية التي لحقت بها أضرار جراء استهدافها بصواريخ طائرات الاستطلاع 3332 منزلاً.

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