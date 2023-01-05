الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
اليوم.. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين خلال اقتحام مخيم بلاطة في نابلس
بسبب تقلبات الطقس.. تعليق الدراسة اليوم في عدد من المناطق والمحافظات
منها مكة والرياض.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار غزيرة مع جريان السيول على هذه المناطق
سحابة برد هائلة في الشبيكية جنوب غرب القصيم (فيديو)
إطلاق الجيل 13 من معالجات إنتل Intel Core
«أمن الطرق» تحذر من الأمطار على مكة المكرمة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اليوم.. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين خلال اقتحام مخيم بلاطة في نابلس

اليوم.. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين خلال اقتحام مخيم بلاطة في نابلس

اليوم.. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين خلال اقتحام مخيم بلاطة في نابلس
٠٧:٥٥:١٩ ص، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

استشهد، اليوم، فتى فلسطيني وأصيب اثنان آخران اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد الفتى عامر أبو زيتون «16 عامًا» متأثرًا بإصابة بالغة الخطورة أصيب بها في الرأس، عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة.

استشهاد عامر أبوزيتون وإصابة شابين آخرين

وذكرت مصادر محلية أن قوة الاحتلال تسللت، فجر اليوم، إلى وسط مخيم بلاطة، تدعمها قوات عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال الذي حاصر المخيم من عدة محاور، مشيرة إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، مما أدى لاستشهاد الفتى عامر أبوزيتون وإصابة شابين آخرين.

وأوضحت أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الدخول إلى مخيم بلاطة، لنقل الإصابات التي وقعت نتيجة الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين.

كما اعتقل جيش الاحتلال خلال عملية الاقتحام أسيرًا محررًا يدعى حسن عرايشي بعد حصار منزله، والاعتداء على عائلته بالضرب المبرح، وتحطيم محتويات المنزل.

2146 شهيدا في غزة ارتقوا بصواريخ الاحتلال

في الوقت نفسه، كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن عدد الشهداء في قطاع غزة جرّاء استهدافهم بصواريخ طائرات الاستطلاع الحربية الإسرائيلية منذ عام 2000 وحتى عام 2022، بلغ 2146 شهيدًا، بينهم 378 طفلاً، و86 سيدة.

وأشار المركز إلى أن من بين هؤلاء الضحايا 349 ارتقوا داخل منازلهم، من بينهم 103 أطفال و54 سيدة، في حين بلغ عدد المنازل السكنية التي لحقت بها أضرار جراء استهدافها بصواريخ طائرات الاستطلاع 3332 منزلاً.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. فلسطين تبعث بـ 3 رسائل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن

واعتقالات ومداهمات.. استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة 8 برصاص الاحتلال

رئيس فلسطين يقرر التوجه إلى مجلس الأمن لمواجهة الاعتداءات على المسجد الأقصى

الكلمات الدلالية:
استهشهاد شاب المسجد الأقصى غزة فلسطين قوات الاحتلال مخيم بلاطة نابلس

مواد ذات صلة

المزيد
صحيفة هندية: تعيين «أحمد جواد» كأول شخصية لا تنتمي للجيش سفيراً بالسعودية

صحيفة هندية: تعيين «أحمد جواد» كأول شخصية لا تنتمي للجيش سفيراً بالسعودية

٠٦:١٤ م، السبت، ١٢ ديسمبر ٢٠١٥
قائد لواء الأمير تركي بالحرس الوطني ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد السبيعي

قائد لواء الأمير تركي بالحرس الوطني ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد السبيعي

٠٩:٥٤ م، الأحد، ٠٩ أغسطس ٢٠١٥
عسيري: استهداف «الفرقاطة» عمل تخريبي ومؤشر خطير

عسيري: استهداف «الفرقاطة» عمل تخريبي ومؤشر خطير

١٢:٠٢ ص، الأربعاء، ٠١ فبراير ٢٠١٧
سوريا.. مليشيات الأسد تسيطر على ثلث «شرقي حلب» ونزوح آلاف المدنيين

سوريا.. مليشيات الأسد تسيطر على ثلث «شرقي حلب» ونزوح آلاف المدنيين

٠٢:٢١ ص، الثلاثاء، ٢٩ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *