بسبب تقلبات الطقس.. تعليق الدراسة اليوم في عدد من المناطق والمحافظات

تواصل – فريق التحرير:

مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، تم الإعلان عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الخميس، في عدد من محافظات ومناطق المملكة.

تعليق الدراسة الحضورية في مداس تعليم الشرقية

ففي المنطقة الشرقية، أعلنت إدارة التعليم تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم الشرقية، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، مؤكدة أن الدراسة ستكون عن بعد عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

تعليق الدراسة الحضورية بتعليم مكة المكرمة

وأعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة اليوم.

وأوضحت أنه وفقًا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر استمرار تعليق الدراسة بمدارس «مكة، الجموم، الكامل، بحرة،»، وأن الدراسة ستكون -عن بعد- عبر منصة «مدرستي» للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسة الحضورية بتعليم القصيم

وفي القصيم، أعلنت إدارة التعليم عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، مشيرة إلى أن أن الدوام لليوم الدراسي غداً سيكون عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق التدريب الحضوري بالمنشآت التدريبية بالقصيم

كما أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم تعليق التدريب الحضوري اليوم، في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة استناداً لتقارير المركز الوطني للأرصاد وحفاظًا على سلامة المتدربين والمتدربات والمنسوبين، مبينة أن التدريب سيستمر عن بعد عبر بوابة التدرب الإلكتروني لها والمنصات المخصصة لذلك.

تعليم وجامعة الطائف تعلنان الدراسة عن بعد

في الوقت نفسه، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استمرار الدراسة عن بعد، اليوم، بمدارس الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية اليوم في المقر الرئيس بالحوية وجميع الفروع التابعة لها، وأن الدراسة ستكون عن بعد عبر منظومة «البلاك بورد».

وأوضحتا أن التعليق جاء بناء على الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة، وعلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية، وذلك حفاظاً على سلامة جميع الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والمدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص

وفي محافظة جدة، علقت إدارة التعليم الدراسة الحضورية، اليوم، بمدارس «جدة ورابغ وخليص»، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع، مؤكدة أن الدوام الدراسي سيكون -عن بُعد- عبر منصة «مدرستي» لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ومنطقة الباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة وعدم الخروج

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، حتى يوم غد الجمعة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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