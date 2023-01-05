تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها، ومنطقة الباحة.

الحالة تمتد إلى الرياض والشرقية

وأوضح أنه يتوقع أن تمتد الحالة إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم وحائل تبوك والجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كيلو متر في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجيًا إلى شمالية بسرعة 15-30 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كيلو متر في الساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

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