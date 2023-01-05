سحابة برد هائلة في الشبيكية جنوب غرب القصيم (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشكيلات من السحب البردية في مدينة الشبيكية جنوب غرب القصيم.

أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تساقط ثلوج كثيفة على منطقة القصيم، أمس الأربعاء، وكست الثلوج سطح الأرض، مشكلة منظرا جماليا رائعا.

وفي وقت سابق، تساقطت الثلوج الكثيفة على منطقة القصيم، مساء أمس الأربعاء، وكست الثلوج سطح الأرض، مشكلة منظرا جماليا رائعا.

وجرت، صباح أمس، السيول التي تدفقت كالأنهار في منطقتي حائل والقصيم، وسط أجواء شتوية شديدة البرودة وانخفاض درجات الحرارة.

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وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول كالأنهار في حائل والقصيم، وذلك بالتزامن مع الحالة المطرية وتقلبات الأجواء في المملكة.

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، استمرار حالة «مدرار» الممطرة خلال 24 ساعة، من الأربعاء وحتى صباح الخميس، على مناطق مختلفة من المملكة.

وأضاف الحصيني، على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد وسيول على أجزاء من مناطق مكة والقصيم والرياض والشمالية والباحة وعسير والشرقية.

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