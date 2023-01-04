الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
«أمن الطرق» تحذر من الأمطار على مكة المكرمة
بالفيديو.. غرق مركبات في مياه الأمطار في المجمعة
حتى التاسعة صباحًا.. أمطار رعدية على محافظتيّ المهد ووادي الفرع
تشمل الرياض والدرعية والخرج.. تحذير من الدفاع المدني لـ 11 منطقة «أمطار وعواصف»
شاهد.. أمطار غزيرة على حي الملقا بالرياض
وزير الدفاع يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«أمن الطرق» تحذر من الأمطار على مكة المكرمة

«أمن الطرق» تحذر من الأمطار على مكة المكرمة

«أمن الطرق» تحذر من الأمطار على مكة المكرمة
٠٢:٥٣:٤٢ ص، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، اليوم، بأخذ الحيطة من الأمطار على 4 طرق بمنطقة مكة المكرمة، من المتوقع أن تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة.

منها الخرمة والمويه

وقال الحساب الرسمي لـ”أمن الطرق” عبر موقع تويتر: “ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من: الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية، بأن المنطقة تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يُصاحبها جريان سيول  نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة”.

أمطار غزيرة على حي الملقا بالرياض

اقرأ أيضا:

مكة المكرمة تسجل أعلى كميات لهطول الأمطار اليوم بـ 72.2 ملمترًا

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصدرت، امس، تقريرا، لرصد كميات هطول الأمطار بمناطق المملكة، حيث سجَّلت مكة المكرمة أعلى كميات لهطول الأمطار، اليوم، في قرية الوسقة التابعة لمحافظة الليث، حيث بلغت الكمية المسجلة (72.2) ملم، فيما سجَّلت جامعة الملك عبد الله في رابغ (15.2) ملم.

تعليق الدراسة في مكة المكرمة 

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة، في 31 من ديسمبر الماضي، تعليق الدراسة الحضورية، لاول أيام العام الجديد 2023، وذلك في مدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة.

وأورد الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة عبر “تويتر: أنه ستكون الدراسة عبر “منصة مدرستي ” للطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم أمطار مكة أمن الطرق حالة الطقس

مواد ذات صلة

المزيد
بعد «التعبئة العسكرية الروسية».. أول دولة في «الناتو» تعلن حشد قواتها

بعد «التعبئة العسكرية الروسية».. أول دولة في «الناتو» تعلن حشد قواتها

٠٢:٥٦ م، الأربعاء، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
مرسوم ملكي.. تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

مرسوم ملكي.. تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

٠٥:٠١ م، الجمعة، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
«مدني المدينة»: إزالة مبنى الـ10 طوابق تمت وفق اشتراطات السلامة (فيديو)

«مدني المدينة»: إزالة مبنى الـ10 طوابق تمت وفق اشتراطات السلامة (فيديو)

١٠:١٢ م، الجمعة، ٢٨ أبريل ٢٠١٧
الطائرة الإغاثية الثانية عشرة تصل عدن محملة بـ 10 أطنان

الطائرة الإغاثية الثانية عشرة تصل عدن محملة بـ 10 أطنان

٠٦:٣٩ م، الثلاثاء، ٠٨ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *