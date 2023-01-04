«أمن الطرق» تحذر من الأمطار على مكة المكرمة

تواصل – فريق التحرير:

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، اليوم، بأخذ الحيطة من الأمطار على 4 طرق بمنطقة مكة المكرمة، من المتوقع أن تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة.

منها الخرمة والمويه

وقال الحساب الرسمي لـ”أمن الطرق” عبر موقع تويتر: “ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من: الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية، بأن المنطقة تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يُصاحبها جريان سيول نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة”.

اقرأ أيضا:

مكة المكرمة تسجل أعلى كميات لهطول الأمطار اليوم بـ 72.2 ملمترًا

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصدرت، امس، تقريرا، لرصد كميات هطول الأمطار بمناطق المملكة، حيث سجَّلت مكة المكرمة أعلى كميات لهطول الأمطار، اليوم، في قرية الوسقة التابعة لمحافظة الليث، حيث بلغت الكمية المسجلة (72.2) ملم، فيما سجَّلت جامعة الملك عبد الله في رابغ (15.2) ملم.

تعليق الدراسة في مكة المكرمة

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة، في 31 من ديسمبر الماضي، تعليق الدراسة الحضورية، لاول أيام العام الجديد 2023، وذلك في مدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة.

وأورد الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة عبر “تويتر: أنه ستكون الدراسة عبر “منصة مدرستي ” للطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.