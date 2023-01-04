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بالفيديو.. غرق مركبات في مياه الأمطار في المجمعة
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بالفيديو.. غرق مركبات في مياه الأمطار في المجمعة

بالفيديو.. غرق مركبات في مياه الأمطار في المجمعة

بالفيديو.. غرق مركبات في مياه الأمطار في المجمعة
٠٢:٤٣:٠٤ ص، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق غرق مركبات في مياه الأمطار نهاية شارع الحزم بالمجمعة في منطقة الرياض.

وأظهر المقطع، برك من المياه في المجمعة، وغرق عدد من المركبات، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الخميس بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطارا رعدية، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية ، ونشاطاً في الرياح السطحية على محافظتيّ المهد ووادي الفرع، وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى التاسعة صباحاً.

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كما أصدر المركز تحذيرا مهما، يتوقع -بمشيئة الله تعالى- حول استمرار عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض.

وشمل التحذير الحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والرين، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحريملاء، وضرما، ورماح، وحوطة بني تميم.

ونبه “الأرصاد” أن التحذير يستمر حتى الساعة 3 عصرا، اليوم الخميس الموافق 5 من يناير الجاري.

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الكلمات الدلالية:
أمطار الرياض الأمطار المجمعة غرق مركبات

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