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حتى التاسعة صباحًا.. أمطار رعدية على محافظتيّ المهد ووادي الفرع
تشمل الرياض والدرعية والخرج.. تحذير من الدفاع المدني لـ 11 منطقة «أمطار وعواصف»

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حتى التاسعة صباحًا.. أمطار رعدية على محافظتيّ المهد ووادي الفرع

حتى التاسعة صباحًا.. أمطار رعدية على محافظتيّ المهد ووادي الفرع

حتى التاسعة صباحًا.. أمطار رعدية على محافظتيّ المهد ووادي الفرع
٠٢:١٦:٣٣ ص، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الخميس بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطارا رعدية، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية ، ونشاطاً في الرياح السطحية على محافظتيّ المهد ووادي الفرع، وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى التاسعة صباحاً.

تشمل الرياض والدرعية والخرج.. تحذير من الدفاع المدني لـ 11 منطقة «أمطار وعواصف»

كما أصدر المركز تحذيرا مهما، يتوقع -بمشيئة الله تعالى- حول استمرار عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض.

وشمل التحذير الحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والرين، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحريملاء، وضرما، ورماح، وحوطة بني تميم.

ونبه “الأرصاد” أن التحذير يستمر حتى الساعة 3 عصرا، اليوم الخميس الموافق 5 من يناير الجاري.

الكلمات الدلالية:
أحوال الطقس أمطار رعدية المركز الوطني المهد توقعات الأرصاد وادي الفرع

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