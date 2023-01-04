إطلاق الجيل 13 من معالجات إنتل Intel Core

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أصدرت شركة أنتل الأمريكية، رائدة صناعة المعالجات الذكية، الجيل الـ13 من سلسلة معالجات الأجهزة المحمولة، إنتل كور (Intel Core)، التي يقودها ما تسميه الشركة “أول معالج للحواسيب الحمولة مع 24 نواة”.

الأعلى على الإطلاق

وقالت الشركة الأمريكية، خلال مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2023)، إن معالجات (Intel Core i9-13980HX) الجديدة تزيد من إمكانات الحوسبة، بتردد معزز يصل إلى 5.6 جيجاهرتز، وهي أعلى سرعة متاحة لسوق أجهزة الحاسوب المحمولة.

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مواصفات الجيل 13 من Intel Core

وأطلقت إنتل، أيضًا، الجيل الثالث عشر من معالجات (Intel Core P-series)، و (U-series) المخصصة للحواسيب المحمولة الفائقة النحافة، والموجهة لأولئك الذين يريدون أداءً عاليًا أثناء التنقل في أجهزة أنيقة ورقيقة، حسب “sawtberiut “.

وتتميز هذه المعالجات بما يصل إلى 14 نواة (6 نوى للأداء و 8 نوى للكفاءة)، ومدير إنتل لتقسيم الحمل على النوى (Intel Thread Director).

وتتضمن ميزات شريحة الرسومات المدمجة (Intel Iris Xe Graphics) الجديدة: ألعاب التحمل، وتقنية الاختبار (XeSS Super Sampling) وتقنية التحكم بأداء الرسومات (Intel Arc Control).

وتمنح تصميمات (Intel Evo) المدمجة في معالجات (Intel Core) المحمولة من الجيل الثالث عشر عمر بطارية فعليا أطول، بالإضافة إلى وحدة معالجة الصور من إنتل (Intel Movidius).