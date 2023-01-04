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وزير الدفاع يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني
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وزير الدفاع يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني

وزير الدفاع يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني

وزير الدفاع يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني
٠١:٤٩:٢٦ ص، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في الرياض، معالي رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق الأول عاصم منير.


وفي بداية اللقاء هنأ سمو وزير الدفاع، معالي الفريق الأول عاصم منير بمناسبة تعيينه رئيسًا لأركان الجيش الباكستاني. وجرى خلال اللقاء التأكيد على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث التعاون العسكري والدفاعي، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


حضر اللقاء من الجانب السعودي، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية اللواء الطيار الركن عوض بن عبدالله الزهراني، ومن الجانب الباكستاني، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أمير خرم راتهور، وسكرتير معالي رئيس أركان الجيش الباكستاني اللواء الركن محمد عرفان، والملحق العسكري الباكستاني لدى المملكة العميد الركن محمد عاصم.

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الكلمات الدلالية:
الأمير خالد بن سلمان الجيش الباكستاني رئيس الأركان وزير الدفاع

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