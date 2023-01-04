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شاهد.. أمطار غزيرة على حي الملقا بالرياض

شاهد.. أمطار غزيرة على حي الملقا بالرياض

شاهد.. أمطار غزيرة على حي الملقا بالرياض
٠١:٥٤:٠٠ ص، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على حي الملقا في الرياض.

وأظهر المقطع، حالة مطرية غزيرة على حي الملقا في الرياض، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، سجَّلت منطقة مكة المكرمة أعلى كميات لهطول الأمطار، اليوم، في قرية الوسقة التابعة لمحافظة الليث، حيث بلغت الكمية المسجلة (72.2) ملم، فيما سجَّلت جامعة الملك عبد الله في رابغ (15.2) ملم.

جاء ذلك في تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة لرصد كميات هطول الأمطار بمناطق المملكة، حيث سجَّلت محافظة عنيزة بمنطقة القصيم (69.0) ملم،فيما سجَّلت محافظة رياض الخبراء (50.0) ملم.

وفي منطقة المدينة المنورة سجَّل مركز الهجرة – المدينة (47.2) ملم، والمدينة المنورة (42.2) ملم، بينما سجَّلت منطقة حائل (30.4) ملم في قرية المستجدة – محافظة الغزالة، و(25.0)ملم في مطار حائل.

وفي منطقة الحدود الشمالية سجَّل مطار عرعر (25.7) ملم، ورفحاء (14.8)ملم، وسجلت قرية حفر العتش في محافظة رماح بمنطقة الرياض (5.6) ملمترات، وملهم في ثادق (5.4) ملمترات.

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار الرياض الرياض حي الملقا

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