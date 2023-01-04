تشمل الرياض والدرعية والخرج.. تحذير من الدفاع المدني لـ 11 منطقة «أمطار وعواصف»

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرا مهما، يتوقع -بمشيئة الله تعالى- حول استمرار عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض.

يستمر حتى الساعة الثالثة

وشمل التحذير الحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والرين، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحريملاء، وضرما، ورماح، وحوطة بني تميم.

ونبه “الأرصاد” أن التحذير يستمر حتى الساعة 3 عصرا، اليوم الخميس الموافق 5 من يناير الجاري.

تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن استمرار عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة #الرياض حتى الساعة 3 صباح يوم الخميس. #الوقاية_أمان pic.twitter.com/pXkAiP8taC — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 4, 2023

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استمرار تعليق الدراسة

وقررت إدارة تعليم عفيف، التابعة لمنطقة الرياض، تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الخميس الموافق 5 من يناير، بسبب الأحوال الجوية، وحرصا على الطلبة ومنسوبي التعليم.

وأعلنت عدد من إدارات التعليم في مناطق المملكة، اليوم، استمرار تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الخميس، بناء على تنبيهات المركز الوطني للأرصاد.

توقعات الأرصاد

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس يوم أمس الأربعاء، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية