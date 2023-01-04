وظائف بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات «ساتورب»
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
فني محلل:
المؤهلات والخبرات:
- المؤهل العلمي: دبلوم في الهندسة (3 سنوات) (الأجهزة / الإلكترونيات والاتصالات / الكيمياء)
- متطلبات الخبرة: (2-4) سنوات من الخبرة ذات الصلة بصيانة أجهزة التحليل
- يجب أن تكون الخبرة مرتبطة بمحللي العمليات والبيئة وأنظمة تكييف العينات في مصفاة البترول أو مصنع البتروكيماويات
مراجع داخلى:
المؤهلات والخبرات:
- الخلفية التعليمية: درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو الهندسة أو ضمان الجودة / الرقابة أو ما يعادلها.
- خبرة: 3-5 خبرة في المجال الفني المطلوب.
مساعد اداري:
المؤهلات والخبرات:
- الخلفية التعليمية: دبلوم سكرتير أو إدارة أعمال أو ما يعادلها.
- خبرة: (2 – 5) سنوات خبرة في مكتب السكرتير والإدارة.
مهندس عقود أول:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس كحد أدنى في المجال المطلوب أو ذي الصلة.
- خبرة 10-12 سنة خبرة في المجال التقني المطلوب.
طريقة التقديم:
أوضحت ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 يناير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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