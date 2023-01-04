الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات «ساتورب»
سيارة تسقط من ارتفاع 76 مترًا.. نهاية غير متوقعة لعائلة أمريكية
بالتفصيل.. إجراءات جديدة من تويتر لزيادة المداخيل
وظائف شاغرة للعمل في الرياض.. الشروط ورابط التقديم
إيلون ماسك يخسر 212 مليار دولار من ثروته خلال 13 شهرا
مواقيت الصلاة بجميع المناطق ليوم الخميس.. 12 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والمغرب بالمدينة المنورة

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات «ساتورب»

وظائف بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات «ساتورب»

وظائف بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات «ساتورب»
٠١:٣٠:٢٣ ص، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

فني محلل:

المؤهلات والخبرات:

  • المؤهل العلمي: دبلوم في الهندسة (3 سنوات) (الأجهزة / الإلكترونيات والاتصالات / الكيمياء)
  • متطلبات الخبرة: (2-4) سنوات من الخبرة ذات الصلة بصيانة أجهزة التحليل
  • يجب أن تكون الخبرة مرتبطة بمحللي العمليات والبيئة وأنظمة تكييف العينات في مصفاة البترول أو مصنع البتروكيماويات

مراجع داخلى:

المؤهلات والخبرات:

  • الخلفية التعليمية: درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو الهندسة أو ضمان الجودة / الرقابة أو ما يعادلها.
  • خبرة: 3-5 خبرة في المجال الفني المطلوب.

مساعد اداري:

المؤهلات والخبرات:

  • الخلفية التعليمية: دبلوم سكرتير أو إدارة أعمال أو ما يعادلها.
  • خبرة: (2 – 5) سنوات خبرة في مكتب السكرتير والإدارة.

مهندس عقود أول:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس كحد أدنى في المجال المطلوب أو ذي الصلة.
  • خبرة 10-12 سنة خبرة في المجال التقني المطلوب.

طريقة التقديم:

أوضحت ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

وظائف شاغرة للعمل في الرياض.. الشروط ورابط التقديم

«المقيمين المعتمدين» تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

الكلمات الدلالية:
ساتورب شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
اليوم.. «المباحث العامة» تفتح باب التسجيل لرتبة «جندي»

اليوم.. «المباحث العامة» تفتح باب التسجيل لرتبة «جندي»

٠٨:٥٢ ص، الأثنين، ٠٨ يونيو ٢٠١٥
وظائف إدارية شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

وظائف إدارية شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

١٠:٠٤ ص، الأحد، ٣٠ يناير ٢٠٢٢
«غرفة الرياض» تعلن عن 133 وظيفة لحملة الثانوية فما فوق.. التفاصيل ورابط التقديم

«غرفة الرياض» تعلن عن 133 وظيفة لحملة الثانوية فما فوق.. التفاصيل ورابط التقديم

٠٢:٢٩ م، السبت، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠
وظائف طبية لحملة البكالوريوس بمستشفى قوى الأمن في الرياض

وظائف طبية لحملة البكالوريوس بمستشفى قوى الأمن في الرياض

١١:٠٦ ص، الثلاثاء، ٢٨ أغسطس ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *