بالفيديو.. ثلوج كثيفة تزين منطقة القصيم

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تساقط ثلوج كثيفة على منطقة القصيم، أمس الأربعاء، وكست الثلوج سطح الأرض، مشكلة منظرا جماليا رائعا.

سيول كالأنهار في حائل والقصيم

وجرت، صباح أمس، السيول التي تدفقت كالأنهار في منطقتي حائل والقصيم، وسط أجواء شتوية شديدة البرودة وانخفاض درجات الحرارة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول كالأنهار في حائل والقصيم، وذلك بالتزامن مع الحالة المطرية وتقلبات الأجواء في المملكة.

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أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى اليوم

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، استمرار حالة «مدرار» الممطرة خلال 24 ساعة، من الأربعاء وحتى صباح الخميس، على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد وسيول على أجزاء من مناطق مكة والقصيم والرياض والشمالية والباحة وعسير والشرقية.