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بالتفصيل.. إجراءات جديدة من تويتر لزيادة المداخيل
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بالتفصيل.. إجراءات جديدة من تويتر لزيادة المداخيل

بالتفصيل.. إجراءات جديدة من تويتر لزيادة المداخيل

بالتفصيل.. إجراءات جديدة من تويتر لزيادة المداخيل
٠١:١٥:٠٠ ص، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت شركة تويتر، تخفيف السياسة الخاصة بحظر الدعاية السياسية بالنسبة للدعاية من أجل قضايا في الولايات المتحدة.

وتفصيلا، أعلن موقع تويتر تخفيف الحظر المفروض منذ 3 سنوات على الدعاية السياسية، في أحدث تغيير يجريه إيلون ماسك خلال محاولته زيادة الإيرادات بعد شراء منصة التواصل الاجتماعي، العام الماضي.

وأوضحت الشركة على حسابها “نخطط أيضا لتوسيع الدعاية السياسية التي سنسمح بها في الأسابيع المقبلة”.

يذكر أن تويتر حظر جميع أشكال الدعاية السياسية عام 2019، ردا على تصاعد القلق بشأن المعلومات المضللة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وقال جاك دورسي، الرئيس التنفيذي ل‍تويتر آنذاك، إن الدعاية عبر الإنترنت رغم قوتها وفعاليتها للمعلنين التجاريين، تثير مخاطر كبيرة بالنسبة للسياسة، حيث يمكن استخدامها للتأثير على حياة الملايين.

وشكلت الدعاية السياسية جزءا ضئيلا من إجمالي إيرادات تويتر، حيث حققت أقل من 3 ملايين دولار أميركي، من إجمالي الإنفاق على انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2018.

ويرى المراقبون، أن الخطوة الأخيرة تمثل خروجا عن تلك السياسة، التي حظرت الإعلان على المرشحين، أو الأحزاب السياسية أو المسؤولين الحكوميين المنتخبين أو المعينين.

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