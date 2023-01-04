الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف شاغرة للعمل في الرياض.. الشروط ورابط التقديم
إيلون ماسك يخسر 212 مليار دولار من ثروته خلال 13 شهرا
مواقيت الصلاة بجميع المناطق ليوم الخميس.. 12 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والمغرب بالمدينة المنورة
استشاري يحذر من خطورة الإساءة للطفل في الصغر
سفير المملكة يسلم مصر وفلسطين حصتيهما من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي
سامسونج تكشف عن شاشتها الذكية Smart Monitor M8

الرئيسية

 /

محليات

 /

وظائف شاغرة للعمل في الرياض.. الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة للعمل في الرياض.. الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة للعمل في الرياض.. الشروط ورابط التقديم
٠١:١٣:١٧ ص، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة ثقة لخدمات الأعمال – مملوكة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية- عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

شريك أعمال:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الموارد البشرية / إدارة الأعمال أو درجة الماجستير في الموارد البشرية / إدارة الأعمال المفضل

الشهادات المفضلة في الموارد البشرية من الهيئات المعترف بها دوليًا مثل CIPD و SHRM و HRCI

خبرة 7 سنوات من الخبرة في إدارة الموارد البشرية بما في ذلك إدارة المواهب ، والتطوير المؤسسي ، واكتساب المواهب ، والاتصالات الداخلية في صناعة تكنولوجيا المعلومات

خبرة في التفاعل مع كل من رجال الأعمال وأفراد تكنولوجيا المعلومات على جميع المستويات بما في ذلك المستوى التنفيذي.

مسؤول إداري:

المؤهلات والخبرات:

دبلوم في إدارة الأعمال أو الهندسة (مدني ، ميكانيكي ، كهروميكانيكي ، كهربائي) أو تخصص ذي صلة.

يفضل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

سنتان من الخبرة ذات الصلة في إدارة الخدمات الإدارية / السكرتارية وغيرها من الخدمات ذات الصلة.

عن ثقة:

شركة ثقة لخدمات الأعمال هي شركة حكومية مملوكة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، تعد شركة ثقة اسماً بارزاً في تقديم الحلول الذكية والإبداعية لقطاع الأعمال. تسعى ثقة إلى تقديم خدمات عالية الجودة ترتكن إلى الإبداع في كل تفاصيلها ويتم تنفيذها عبر فريق عمل يتمتع بالمهارة والموهبة والكفاءة العالية في بيئة عمل محفزة للإبداع.

طريقة التقديم:

أوضحت ثقة ، أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم فرص عمل وظائف شاغرة وظائف في الرياض

مواد ذات صلة

المزيد
مفاجأة عن المواطن المتوفى جراء سقوط المقذوف بمحافظة صامطة بجازان  (فيديو)

مفاجأة عن المواطن المتوفى جراء سقوط المقذوف بمحافظة صامطة بجازان  (فيديو)

٠٧:٥٩ م، السبت، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١
الاثنين المقبل.. «تعليم الرياض» تناقش غياب الطلاب أثناء العام الدراسي

الاثنين المقبل.. «تعليم الرياض» تناقش غياب الطلاب أثناء العام الدراسي

٠٣:٠٩ م، الثلاثاء، ٢١ مارس ٢٠١٧
ضبط مستودعين مخالفين لتصنيع الأثاث بمكة المكرمة (صور)

ضبط مستودعين مخالفين لتصنيع الأثاث بمكة المكرمة (صور)

١٠:٠٣ م، الأربعاء، ٢١ يوليو ٢٠٢١
«الأرصاد» ينبه: استمرار العاصفة الترابية على الرياض حتى هذا الموعد

«الأرصاد» ينبه: استمرار العاصفة الترابية على الرياض حتى هذا الموعد

١١:٤٤ ص، الثلاثاء، ٢٤ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *