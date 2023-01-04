وظائف شاغرة للعمل في الرياض.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت شركة ثقة لخدمات الأعمال – مملوكة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية- عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

شريك أعمال:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الموارد البشرية / إدارة الأعمال أو درجة الماجستير في الموارد البشرية / إدارة الأعمال المفضل

الشهادات المفضلة في الموارد البشرية من الهيئات المعترف بها دوليًا مثل CIPD و SHRM و HRCI

خبرة 7 سنوات من الخبرة في إدارة الموارد البشرية بما في ذلك إدارة المواهب ، والتطوير المؤسسي ، واكتساب المواهب ، والاتصالات الداخلية في صناعة تكنولوجيا المعلومات

خبرة في التفاعل مع كل من رجال الأعمال وأفراد تكنولوجيا المعلومات على جميع المستويات بما في ذلك المستوى التنفيذي.

مسؤول إداري:

المؤهلات والخبرات:

دبلوم في إدارة الأعمال أو الهندسة (مدني ، ميكانيكي ، كهروميكانيكي ، كهربائي) أو تخصص ذي صلة.

يفضل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

سنتان من الخبرة ذات الصلة في إدارة الخدمات الإدارية / السكرتارية وغيرها من الخدمات ذات الصلة.

عن ثقة:

شركة ثقة لخدمات الأعمال هي شركة حكومية مملوكة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، تعد شركة ثقة اسماً بارزاً في تقديم الحلول الذكية والإبداعية لقطاع الأعمال. تسعى ثقة إلى تقديم خدمات عالية الجودة ترتكن إلى الإبداع في كل تفاصيلها ويتم تنفيذها عبر فريق عمل يتمتع بالمهارة والموهبة والكفاءة العالية في بيئة عمل محفزة للإبداع.

طريقة التقديم:

أوضحت ثقة ، أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).