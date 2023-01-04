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إيلون ماسك يخسر 212 مليار دولار من ثروته خلال 13 شهرا
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إيلون ماسك يخسر 212 مليار دولار من ثروته خلال 13 شهرا

إيلون ماسك يخسر 212 مليار دولار من ثروته خلال 13 شهرا

إيلون ماسك يخسر 212 مليار دولار من ثروته خلال 13 شهرا
٠١:١١:٣١ ص، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

فقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك 9.1 مليار دولار من ثروته في جلسة واحدة، بعد تراجع شركته المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية “تسلا” بنحو 12.2%، إلى 108.1 دولار.

تبلغ 128 مليار دولار

وتراجعت ثروة “يلون ماسك إلى 128 مليار دولار، بينما تراجعت القيمة السوقية لشركة تسلا إلى 341.4 مليار دولار، حسب “الاقتصادية”.

الخسارة الأكبر تاريخيا

وبعد التراجعات القوية لسهم تسلا التى تجاوزت 70% من قيمتها، يكون ماسك قد فقد 212 مليار دولار مقارنة بذروة ثروته في نوفمبر 2021 البالغة 340 مليار دولار، أو ما يعادل خسارة 62%.

وتعد خسارة ماسك هي الأعلى لأي شخص في التاريخ أن يخسر ما يتجاوز 200 مليار دولار خلال نحو 13 شهرا.

ماسك يحافظ على ترتيبه

رغم ذلك حافظ ماسك على ترتيبه كثاني أغنى شخص في العالم بعد برنارد أرنو البالغ ثروته 164 مليار دولار.

كان أرنو تفوق على ماسك خلال 2022 مع مواصلة تراجع القيمة السوقية لشركة تسلا.

وتراجع سهم شركة تسلا بعد أن أعلنت الشركة عن مبيعات أقل من التوقعات خلال الربع الرابع 2022، على الرغم من تحقيقها المبيعات قياسية، لكنها تعكس توقعات بتباطؤ الطلب واحتمالات أكبر لمواجهة الاقتصاد الأمريكي للركود.

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