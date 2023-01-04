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سيارة تسقط من ارتفاع 76 مترًا.. نهاية غير متوقعة لعائلة أمريكية
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سيارة تسقط من ارتفاع 76 مترًا.. نهاية غير متوقعة لعائلة أمريكية

سيارة تسقط من ارتفاع 76 مترًا.. نهاية غير متوقعة لعائلة أمريكية

سيارة تسقط من ارتفاع 76 مترًا.. نهاية غير متوقعة لعائلة أمريكية
٠١:٢٧:٠٥ ص، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نجت عائلة مكونة من 4 أشخاص، من حادث سير مروع، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد أن سقطت سيارتهم من ارتفاع يبلغ 76 مترا.

انقلبت عدة مرات 

وقع الحادث، في منطقة تلقب بـ”جرف الشيطان”، على بعد نحو 38 كيلومترا جنوبي سان فرانسيسكو، في طريق مواز لشاطئ المحيط الهادئ، حسبما أفادت وسائل إعلام.

من جانبه، أوضح مسؤول في الحماية المدنية الأمريكية أن الأضرار التي لحقت بالمركبة، وهي من نوع “تسلا”، تشير إلى أنها اصطدمت بشيء ثم انقلبت عدة مرات، ثم استقرت على عجلاتها.

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مفاجأة من نجاة العائلة 

وقال المسؤول في الحماية المدنية بالمنطقة بريان بوتينجر: “لقد فوجئنا للغاية عندما اكتشفنا أن الركاب نجوا من الحادث”، حيث كان رجل وامرأة وطفلان (9 سنوات و4 سنوات) داخل السيارة.

وأضاف بوتينجر أن: “الحوادث على هذا الجرف ليست نادرة، إنما الشيء النادر هو أن ينجو أحد من هذا النوع من الحوادث”.

وانحرفت السيارة عن طريقها من دون سبب معروف، بينما يعتقد المسؤولون أن القيادة الذاتية لم تكن مفعلة وقت الحادث.

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