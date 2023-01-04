استشاري يحذر من خطورة الإساءة للطفل في الصغر

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حذر د. محمد اليوسف استشاري الطب النفسي من خطورة الإساءة للطفل في السن الصغيرة.

وقال اليوسف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بعكس المفهوم الشائع.. كلما جاءت الصدمة النفسية في مرحلة مبكرة من الطفولة فآثارها أعمق وعلاجها أصعب”.

وأضاف “أن الطفل وقتها لا يملك القدرة على التعبير بالكلام لكن هذا لا يعني أنه لا يحس أو يشعر، بل إحساسه ومشاعره مكتملة لكن قدراته على معالجتها وإدارتها والتعبير عنها ما زالت غضة وناعمة لا تحتمل أي عنف”.

وفي وقت سابق، عرفت النيابة العامة، بنظام حماية الطفل، وأوضحت أن صون حق الطفل يسهم في تلبية احتياجاته الأساسية وتوسيع فرص بلوغه لسن الرشد بكل نضوج.

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4 أهداف رئيسة لنظام حماية الطفل

وأفادت النيابة العامة، عبر حسابها الرسم على تويتر، اليوم، بأن هناك أهداف رئيسية لنظام حماية الطفل وهي:

1- التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية، التي تكون المملكة طرفا فيها، والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والاهمال.

2- حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والأهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان أو من غيره.

3- ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال بتوفير الرعاية اللازمة له.

4- نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال.

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