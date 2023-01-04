سامسونج تكشف عن شاشتها الذكية Smart Monitor M8

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كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن شاشاته الذكية والمتميزة، من طراز (M80C) تمتاز بتصميم أنيق ونحيف.

قياسات جديدة ودعم الوضوح الفائق

وتأتي شاشات 4K.Smart Monitor M8 بقياس جديد هو 27 بوصة، بالإضافة إلى القياس الحالي 32 بوصة، وكلتاهما تدعم دقة الوضوح الفائق، حسب “sawtberiut”.

الاتصال بالأجهزة الأخرى

ويمكن لشاشة Smart Monitor M8 الاتصال بمئات الأجهزة المتصلة المتوافقة والتحكم فيها وإدارتها؛ من خلال منصة الأجهزة المنزلية الذكية التابعة لسامسونج، سمارت ثينجز هب “SmartThings Hub” المدمجة، ومن ذلك المصابيح، والكاميرات، وأجراس الأبواب، والأقفال، وأجهزة تنظيم الحرارة.

وقالت العملاقة الكورية الجنوبية، في بيان، إنها تخطط لتوسيع خيارات الأجهزة المنزلية الذكية وقابليتها للاستخدام من خلال دعم معيار المنزل الذكي، ماتر (Matter)، ومعايير تحالف الاتصال المنزلي (Home Connectivity Alliance) اعتبارًا من العام الحالي.

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التحكم عن بعد

وذكرت سامسونج أنها أضافت إمكانية التحكم بواسطة الفأرة إلى العديد من تطبيقات (Smart Monitor)، ومن ذلك منصتا (Smart Hub)، و (SmartThings Hub)، وذلك بهدف الحصول على مستوى جديد من التحكم المريح بدون جهاز التحكم عن بعد.