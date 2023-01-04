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ضبط مواطن أساء لموظف حكومي عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي

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ضبط مواطن أساء لموظف حكومي عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي

ضبط مواطن أساء لموظف حكومي عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي

ضبط مواطن أساء لموظف حكومي عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي
١١:١٤:٣١ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قبضت شرطة محافظة البكيرية بمنطقة القصيم على مواطن لتوثيقه ونشره محتوى مخالفًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالإساءة لموظف حكومي أثناء أداء مهام عمله لفظيًا.

وأكد حساب “الأمن العام” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

على الجانب الآخر كانت محافظة الدلم بمنطقة الرياض، شهدت مشاجرة بين عدد من المواطنين، استخدمت فيها الأسلحة النارية، حيث تم إطلاق النيران ما أدى إلى وقوع مصابين.

من جانبه أصدر “الأمن العام”، بيانًا أكد فيه أن شرطة منطقة الرياض، تمكنت من القبض على 5 مواطنين إثر حادثة إطلاق نار لخلاف بينهم في محافظة الدلم، نتج عنه إصابتان حالتهما مستقرة.

مشاجرة وتبادل إطلاق نار بين مواطنين في الدلم توقع مصابين.. وشرطة الرياض تتحرك

وأضاف البيان الذي نشره حساب “الأمن العام” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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