«تعليم الخرج» تصدر قرارا جديدا بشأن الدراسة الحضورية

تواصل – فريق التحرير:

قررت إدارة تعليم الخرج، قبل قليل، عودة انتظام الدراسة الحضورية، مجددا، الخميس الموافق 5 من يناير الجاري، بعد تعليقها مدة يومين ماضيين.

استقبال الطلاب حضوريا

وقالت إدارة تعليم الخرج، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “نظراً للحالة الجوية المستقرة، مدارس تعليم الخرج والدلم تستقبل طلابها وطالباتها حضورياً، يوم غدٍ الخميس 1444/6/12هـ”.

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«تعليم الخرج»: استمرار تعليق الدراسة غدا الأربعاء

تعليق الدراسة الثلاثاء والأربعاء

وكانت إدارة تعليم الخرج قررت تعليق الدراسة حضوريا، أمس واليوم، في ظل عدم استقرار الأحوال الحوية، وحالة الطقس الماطر التي عمت مناطق مختلفة من المملكة.

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة التعليم بالأحساء، استمرار تعليق الدراسة حضوريًا غدًا، بسب الأحوال الجوية في ظل التوقعات بهطول أمطار الخميس.

استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي

وقالت عبر حسابها في موقع “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بتوقع هطول الأمطار، وحرصًا على سلامة الجميع تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد ) عبر منصة مدرستي، غدًا الخميس 12 / 6 / 1444 هـ للمدارس التابعة لـ تعليم الأحساء، لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.