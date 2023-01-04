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دُفنا في مقبرة واحدة.. ماتت بالسرطان فبكت شقيقتها الكبرى حتى لحقت بها

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دُفنا في مقبرة واحدة.. ماتت بالسرطان فبكت شقيقتها الكبرى حتى لحقت بها

دُفنا في مقبرة واحدة.. ماتت بالسرطان فبكت شقيقتها الكبرى حتى لحقت بها

دُفنا في مقبرة واحدة.. ماتت بالسرطان فبكت شقيقتها الكبرى حتى لحقت بها
١٠:٥٧:١٦ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

لم تتحمل الشقيقة الكبرى فراق شقيقتها الصغرى، بعدما أنهك مرض السرطان جسدها وصعدت روحها إلى بارئها، فدخلت أختها الكبرى التي كانت تراعيها في نوبة بكاء وحزن شديدة حتى ماتت هي الأخرى لتلحلق بشقيقتها.

الواقعة شهدتها مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية (شمالي مصر)،، حيث تم تشييع جثمان الأختين في جنازة واحدة مهيبة ودفنهما في مقبرة واحدة أيضًا.

وخرجت الجثامين بعد أداء صلاة الجنازة عليهما عقب الصلاة عليها بمسجد الأربعين بالمحلة.

وكان قد خيم الحزن بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية بعد وفاة شقيقتين فى يوم واحد بعد وفاة إحداهن ولحقت بها شقيقتها بعد وقت قصير حزنا على فراقها، وتم نقل الجثامين لمنزلهما وتستعد الأسرة لتوديعهما فى جنازة واحدة.

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كانت “ن.ا.خ” قد أصيبت بالسرطان وخضعت للعلاج، وتدهورت مؤخرا حالتها الصحية، وكانت شقيقتها”هانم” تتردد عليها للاطمئنان عليها ورعايتها، وساءت حالتها الصحية أمس وتوفيت متأثرة بمرضها، ودخلت شقيقتها فى نوبة بكاء شديدة وفارقت الحياة بشكل مفاجئ لتلحق بشقيقتها المتوفاه.

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