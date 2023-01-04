«المقيمين المعتمدين» تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ بالمقر الرئيسي بمدينة الرياض – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي أول تقييم اقتصادي:

المؤهلات والخبرات:

المؤهل: درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسية وما تقرأ.

يكون مجتاز دورات تقييم الاقتصادية حتى منهج 203.

يفضل الاعتماد على الشهادة العامة في الأوراق المالية.

الخبرات: خبرة في مجال الاستشارات المالية.

مشرف إختبارات:

المؤهلات والخبرات:

المؤهل: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو تخصص ذو علاقة بالدراسات التربوية أو ما يعادلها.

يفضل درجة الماجستير في القياس والتقويم أو العلوم التربوية أو ما يعادلها.

الخبرات: خبرة عملية لا تقل عن 4 سنوات في مجال الاختبارات أو المجالات المرتبطة بها.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 4 يناير 2023.