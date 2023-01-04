«المقيمين المعتمدين» تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ بالمقر الرئيسي بمدينة الرياض – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
أخصائي أول تقييم اقتصادي:
المؤهلات والخبرات:
- المؤهل: درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسية وما تقرأ.
- يكون مجتاز دورات تقييم الاقتصادية حتى منهج 203.
- يفضل الاعتماد على الشهادة العامة في الأوراق المالية.
- الخبرات: خبرة في مجال الاستشارات المالية.
مشرف إختبارات:
المؤهلات والخبرات:
- المؤهل: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو تخصص ذو علاقة بالدراسات التربوية أو ما يعادلها.
- يفضل درجة الماجستير في القياس والتقويم أو العلوم التربوية أو ما يعادلها.
- الخبرات: خبرة عملية لا تقل عن 4 سنوات في مجال الاختبارات أو المجالات المرتبطة بها.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 4 يناير 2023.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).