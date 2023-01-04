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تحذير رسمي من الأرصاد لأهالي الرياض حتى الثامنة صباح الخميس
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تحذير رسمي من الأرصاد لأهالي الرياض حتى الثامنة صباح الخميس

تحذير رسمي من الأرصاد لأهالي الرياض حتى الثامنة صباح الخميس

تحذير رسمي من الأرصاد لأهالي الرياض حتى الثامنة صباح الخميس
١٠:٠٤:١٩ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا لأهالي منطقة الرياض من حالة عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

وأوضح ” المركز” أن التأثيرات المصاحبة، ستكون نشاط في الرياح السطحية، تساقط البرد، سيول، انعدام في الرؤية.

كما بيّن المركز الوطني للأرصاد أن التحذير يشمل كل من ( الزلفي ، الغاط ، المجمعة ، ثادق ، حريملاء، شقراء، مرات).

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ،  أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

أمطار رعدية ورياح نشطة

 وأوضح أنه يتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع تساقط الثلوج على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية «طريف وعرعر».

حركة الرياح السطحية

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كيلو متر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزئيين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج

 ويرتفع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي، مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-30 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 50 كيلو متر في الساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

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الأرصاد الرياض تحذير الارصاداخبار السعودية طقس السعودية

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