كيف تُنقل كفالة عامل منزلي رغم وجود بلاغ هروب ضده؟ «الجوازات» ترد

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة للجوازات مدى إمكانية نقل كفالة عامل منزلي إلى كفالة أخرى رغم وجود بلاغ هروب ضده.

وأحالت “الجوازات” في ردها على استفسار لأحد المواطنين عبر حسابها على موقع “تويتر” إلى قائمة بالإجراءات التي يجب اتباعها عند نقل كفالة العمالة المنزلية.

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وتتضمن الإجراءات المشار إليها:

– تنازل صاحب العمل الحالي عن خدمات العامل المنزلي من خلال منصة “أبشر”

-موافقة العامل المنزلي وصاحب العمل الجديد على طلب نقل الخدمات عبر المنصة خلال 7 أيام

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-خلو سجل صاحب العمل الجديد والعامل المنزلي من المخالفات المرورية

-ألا يكون العامل المنزلي مسجلاً في النظام “مُتغيبًا عن العمل”

– أقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي هو 4 مرات فقط

– يشترط كذلك وجود 15 يومًا أو أكثر في إقامة العامل المنزلي عند التنازل

-سداد رسوم الخدمة.