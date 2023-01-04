الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
احتساب المخالفات المروية وفقًا لدخل الفرد.. دولة تُطبق نظامًا مروريًا غريبًا
تدحرج 70 مرة.. شاب مخادع بالصين يتظاهر بالإصابة من صدمة سيارة (فيديو)
طائر عجيب يحلق 11 يومًا في الهواء بدون توقف
«تعليم حائل» تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر «مدرستي».. غدًا الخميس
«تعليم الأحساء»: استمرار تعليق الدراسة حضوريًا غدًا الخميس
الحوثي تصدر أحكاما بإنهاء حياة معارضين

الرئيسية

 /

منوعات

 /

احتساب المخالفات المروية وفقًا لدخل الفرد.. دولة تُطبق نظامًا مروريًا غريبًا

احتساب المخالفات المروية وفقًا لدخل الفرد.. دولة تُطبق نظامًا مروريًا غريبًا

احتساب المخالفات المروية وفقًا لدخل الفرد.. دولة تُطبق نظامًا مروريًا غريبًا
٠٩:٥٨:٠٨ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

يمكن أن يكون البعض لم يسمع من قبل عن قيمة المخالفة المتغيرة من شخص إلى آخر، ففي فنلندا لا يوجد هناك تساوي في المخالفات المرورية ولكن تُحدد قيمة المخالفة وفقًا لدخل الفرد.

 طريقة احتساب الغرامة المرورية:

1- فنلندا لا تعتمد سعرا ثابتا لدفع المخالفات بموجب نظام الغرامات المرورية اليومي لبعض المخالفات، بدءًا من السرعة التي تزيد عن 20 كم / ساعة.

2- يرتبط مبلغ الغرامات المفروض على المخالفين بدخل السائق الذي ارتكبها. فإذا تعلقت المخالفة بتجاوز السرعة، فإن الغرامة المطبقة تتناسب مع زيادة السرعة عن الحد.

على سبيل المثال، عوقب المصور روني ريكوما نتيجة تجاوزه السرعة المحددة بـ 50 كم / ساعة بـ 99 كم / ساعة بدفع غرامة مالية لمدة 27 يومًا ليصل المبلغ النهائي للمخالفة 594 يورو لأنه لم يحصل على الكثير من المال في العام الماضي.
روني ريكوما الذي يتقاضي اليوم أجرا زهيدا كان سيدفع غرامة بقيمة 2349 يورو لنفس مخالفة السرعة.

«المرور» لسائقي الشاحنات: هذه المخالفة عقوبتها تصل لـ100 ألف ريال

3- نظام المخالفات الفنلندي هذا يؤدي إلى بعض الغرامات الخيالية التي تتصدر عناوين الصحف.

4- في العام 2002، حددت قيمة غرامة تجاوز السرعة التي ارتكبها مدير نوكيا بـ 116000 يورو، لأنه كان يقود سيارته بسرعة 75 كم / ساعة على طريق 50 كم / ساعة. ولا تعد هذه الغرامة رقماً قياسياً على الإطلاق في أوروبا حيث أن سويسرا تطبق نظاما عقابيا تقدميا مماثلا.

5- بلغت قيمة أعلى غرامة على الإطلاق في سويسرا 3600 فرنك سويسري في اليوم لمدة 300 يوم حيث وصلت قيمة المخالفة ما يعادل 1.080.000 فرنك سويسري. هذه الغرامة القياسية فرضت على سائق سويدي تم القبض عليه وهو يسير بسرعة 290 كم / ساعة في سويسرا.

شاهد.. لقطات من جهود رجال المرور أثناء هطول الأمطار بجدة

الكلمات الدلالية:
المرور دخل الفرد فنلندا مخالفات المرور

مواد ذات صلة

المزيد
دعوة لتناول العشاء مع “ترامب” مقابل هذا المبلغ

دعوة لتناول العشاء مع “ترامب” مقابل هذا المبلغ

١٠:٣٥ ص، الأثنين، ٠٧ فبراير ٢٠٢٢
6 أعراض تدل على حاجة جسمك إلى الفيتامينات

6 أعراض تدل على حاجة جسمك إلى الفيتامينات

٠٥:٢٦ م، الثلاثاء، ٠٥ أبريل ٢٠٢٢
مغامرة محفوفة بالمخاطر.. طيار يحلق فوق بركان نشط ببدلة مجنحة (فيديو)

مغامرة محفوفة بالمخاطر.. طيار يحلق فوق بركان نشط ببدلة مجنحة (فيديو)

٠٢:٠٥ ص، الأثنين، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١
عاد من أوكرانيا لبلده سالما.. تفاصيل مروعة عن جثة الطالب الـ «مقسومة نصفين»

عاد من أوكرانيا لبلده سالما.. تفاصيل مروعة عن جثة الطالب الـ «مقسومة نصفين»

١١:٣٩ م، الأربعاء، ١٦ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *