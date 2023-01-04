طائر عجيب يحلق 11 يومًا في الهواء بدون توقف

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حطم طائر الجودويت ذو الذيل البالغ من العمر خمسة أشهر، الرقم القياسي للهجرة لمسافات طويلة في موسوعة جينس للأرقام القياسية لأطول هجرة بدون توقف بواسطة طائر عندما طار 8435 ميلاً من ألاسكا بالولايات المتحدة إلى تسمانيا بأستراليا.

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طيران متواصل لمدة 11 يومًا دون توقف

وأعلنت موسوعة جينيس، أن الطائر، المعروف بالرقم 234684، كان مزودًا بأجهزة تتبع تعمل بأنظمة (جي 5) للأقمار الصناعية عندما غادر ألاسكا في 11 أكتوبر 2022، وهبط في تسمانيا بعد 11 يومًا، دون التوقف مرة واحدة لتناول الطعام أو الراحة.

وقالت إن الرقم القياسي تم تسجيله في عام 2020 من قبل طائر آخر من نفس النوع، وحطم طائر الجودويت هذا العام الرقم بالطيران لمسافة 217 ميلًا.

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الطائر يفقد نصف وزن جسمه

وقال إريك وولر من مجموعة طيور تسمانيا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، إن الطائر الذي حطم الرقم القياسي ربما فقد “نصف وزن جسمه أو أكثر أثناء الطيران المستمر ليلاً ونهارًا”.

وأضاف: “يمكن لطيور القص قصيرة الذيل وطيور الضأن أن تهبط على الماء وتتغذى». إذا هبطت الله على الماء، فهي ميتة، ليس لديها حزام في قدمها ، وليس لديها طريقة للنزول عن الماء لذلك إذا سقطت في الماء من الإرهاق، إذا دفعها سوء الأحوال الجوية إلى سطح المحيط، فهذا كل شيء”.