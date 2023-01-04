أهم 10.. بيان من الديوان الملكي واستمرار الدراسة عن بُعد غدًا الخميس

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. «الدفاع المدني» يُحذر من عواصف وأمطار على مكة وهذه المناطق حتى الغد

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن أمطار متوسطة إلى غزيرة.. المزيد هنا

لزيادة تأمين المعاملات.. «ساما» يطلق معمل المصرفية المفتوحة

أعلن البنك المركزي، إطلاق معمل المصرفية المفتوحة، وذلك وفق الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة.. المزيد هنا

تعرف على الرسوم الجديدة لتجديد تأشيرات الخروج والعودة

أقر مجلس الوزراء، تعديلاً جديدًا يضاعف رسوم تجديد تأشيرات الخروج والعودة وتجديد الإقامة للمقيمين وذلك حال تواجدهم خارج المملكة… المزيد هنا

الديوان الملكي: وفاة الأمير سلطان بن تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”.. المزيد هنا

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة هيا بنت سعود بن عبدالله

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بعد صلاة عصر اليوم صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة هيا بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود.. المزيد هنا

لحظة إنقاذ 4 أشخاص حاصرتهم السيول في وادي العقيق (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشرته فضائية “الإخبارية” عبر خسابها في موقع “تويتر”، لحظة إنقاذ رجال الدفاع المدني 4 أشخاص حاصرتهم مياه السيول.. المزيد هنا

قائد مركبة يعبر فوق الرصيف ويعرض حياة الآخرين للخطر (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول، تهور قائد مركبة وعبوره فوق الرصيف، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.. المزيد هنا

عمل بطولي.. منقذ الطفل المحاصر في سيول المدينة يكشف التفاصيل

كشف عسكري في قوات الطوارئ التابعة لأمن الدولة عن تفاصيل إنقاذه طفلاً بعد أن حاصرته السيول جراء الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المدينة المنورة أمس.. المزيد هنا

مشاجرة وتبادل إطلاق نار بين مواطنين في الدلم توقع مصابين.. وشرطة الرياض تتحرك

شهدت محافظة الدلم بمنطقة الرياض، مشاجرة بين عدد من المواطنين، استخدمت فيها الأسلحة النارية، حيث تم إطلاق النيران ما أدى إلى وقوع مصابين.. المزيد هنا

بسبب آثار الأمطار.. قرار جديد من إدارة تعليم المدينة بشأن الدراسة

أعلنت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة، استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الخميس 12 / 6/ 1444هـ بمدارس المدينة المنورة، والمحافظات التابعة وذلك عبر منصة مدرستي .. المزيد هنا