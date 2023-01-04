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بعد فشل تاريخي لثلاث مرات.. «النواب الأمريكي» يعقد جولة تصويت جديدة لانتخاب رئيسه
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بعد فشل تاريخي لثلاث مرات.. «النواب الأمريكي» يعقد جولة تصويت جديدة لانتخاب رئيسه

بعد فشل تاريخي لثلاث مرات.. «النواب الأمريكي» يعقد جولة تصويت جديدة لانتخاب رئيسه

بعد فشل تاريخي لثلاث مرات.. «النواب الأمريكي» يعقد جولة تصويت جديدة لانتخاب رئيسه
١٠:٠٣:٠٣ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

عقد مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، جولة تصويت جديدة لانتخاب رئيس له بعد فشل تاريخي لثلاث عمليات تصويت، وفشل المجلس أمس الثلاثاء في التوافق على مرشح، وهو أمر لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة منذ أزيد من قرن.

وفشل زعيم الأغلبية الجمهورية كيفين مكارثي في تأمين 218 صوتا المطلوبة لتولي رئاسة المجلس، بسبب معارضة مجموعة صغيرة من الجمهوريين المقربين من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أعلنوا أنهم سيضعون شروطا قبل التصويت، وويحتل منصب رئيس مجلس النواب الأميركي المرتبة الثالثة في هيكل السلطة السياسية بالولايات المتحدة بعد رئيس البلاد ونائبه.

ويرى المحللون أنه نظرا للأغلبية الضيقة التي يتمتع بها الجمهوريون، يواجه مكارثي -النائب عن ولاية كاليفورنيا- صعوبة كبيرة في تأمين ما يكفي من الأصوات.

وأعرب حتى الآن 5 أعضاء جمهوريين عن معارضتهم لدعم مكارثي، كما أن هناك 9 آخرين أصواتهم غير مضمونة.

ومع فشل مكارثي في تأمين الأصوات المطلوبة، سيتم إجراء جولة انتخاب أخرى، وسيتكرر ذلك حتى يحصل أي مرشح على عدد الأصوات اللازمة.

هذا وتوعد الجمهوريون بعد حصولهم على الأغلبية في مجلس النواب بمواجهة سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن، وإجراء تحقيقات في إدارته جائحة كورونا والانسحاب من أفغانستان.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب الأميركي يُنتخب في اليوم الأول من انعقاد كل دورة جديدة، أو في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة رئيس المجلس الشاغر. ويجب على المرشح لشغل منصب رئيس المجلس الحصول على أغلبية الأصوات أي 218 صوتا من مجموع 435 صوتا للفوز بالمنصب.

وكانت المرة الأخيرة التي امتد فيها التصويت لرئاسة المجلس لأكثر من جولة في عام 1923، حيث انتخب فردريك جيليت رئيسا للمجلس بعد 9 جولات تصويت استمرت على مدى يومين. في حين شهد عام 1856 المرة الأطول التي امتد فيها التصويت لرئاسة المجلس حيث انتخب ناثانيال بانكس بعد 133 جولة.

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وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أنه لأول مرة منذ 100 عام فشل مجلس النواب الأمريكي في اختيار رئيس له من الجولة الأولى، حيث لم يتمكن الجمهوري كيفن مكارثي من جمع الأصوات الكافية.

وتفصيلاً، عجز النائب عن ولاية كاليفورنيا مكارثي، من تهدئة غضب مجموعة من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب، ما يعكس الخلافات في قلب حزب الجمهوريين المعارض الذي فاز بالأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات منتصف الولاية التي أُجريت في نوفمبر، وفقا لقناة CBS News التلفزيونية.

ووفقا للخبراء، يحتاج انتخاب “رئيس مجلس النواب”، ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه، أغلبية من 218 صوتا.

وجمع كيفن مكارثي في الدورة الأولى 203 أصوات فقط، وقرر 19 نائبا من مؤيدي ترامب عرقلة انتخابه، ومن المقرر أن يستمر النواب في التصويت حتى انتخاب رئيسا للمجلس.

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