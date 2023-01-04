«تعليم الأحساء»: استمرار تعليق الدراسة حضوريًا غدًا الخميس

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التعليم بالأحساء، استمرار تعليق الدراسة حضوريًا غدًا، بسب الأحوال الجوية في ظل التوقعات بهطول أمطار الخميس.

اقرأ أيضًا:

«تعليم الأحساء» تعلن تعليق الدراسة الحضورية بمدارس الهجر الجنوبية والغربية

استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي

وقالت عبر حسابها في موقع “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بتوقع هطول الأمطار، وحرصًا على سلامة الجميع تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد ) عبر منصة مدرستي، غدًا الخميس 12 / 6 / 1444 هـ للمدارس التابعة لـ تعليم الأحساء، لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

اقرأ أيضًا:

بسبب آثار الأمطار.. قرار جديد من إدارة تعليم المدينة بشأن الدراسة

يذكر أن عددًا من إدارات التعليم بمحافظات مختلفة اتخذت قرارًا بتعليق الدراسة بسبب الحالة المطرية في العديد من مناطق المملكة.