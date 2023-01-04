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«تعليم الأحساء»: استمرار تعليق الدراسة حضوريًا غدًا الخميس

«تعليم الأحساء»: استمرار تعليق الدراسة حضوريًا غدًا الخميس

«تعليم الأحساء»: استمرار تعليق الدراسة حضوريًا غدًا الخميس
٠٩:٢٤:٥٤ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التعليم بالأحساء، استمرار تعليق الدراسة حضوريًا غدًا، بسب الأحوال الجوية في ظل التوقعات بهطول أمطار الخميس.

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استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي

وقالت عبر حسابها في موقع “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بتوقع هطول الأمطار، وحرصًا على سلامة الجميع تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد ) عبر منصة مدرستي، غدًا الخميس 12 / 6 / 1444 هـ للمدارس التابعة لـ تعليم الأحساء، لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

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يذكر أن عددًا من إدارات التعليم بمحافظات مختلفة اتخذت قرارًا بتعليق الدراسة بسبب الحالة المطرية في العديد من مناطق المملكة.

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