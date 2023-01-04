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«تعليم حائل» تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر «مدرستي».. غدًا الخميس

«تعليم حائل» تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر «مدرستي».. غدًا الخميس

«تعليم حائل» تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر «مدرستي».. غدًا الخميس
٠٩:٢٩:٤٥ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الحساب الرسمي لإدارة تعليم حائل، عبر “تويتر”، اليوم، استمرار الدراسة عن بعد، عبر منصة مدرستي، وتعليق الدراسة الحضوري، وذلك يوم غد الخميس، بسبب الأحوال الجوية.

للطلبة ومنسوبي التعليم

وقالت “تعليم حائل” إنه حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات فقد تقرر استمرار الدراسة (عن بعد) عبر منصة مدرستي، ليوم غدٍ الخميس ١٢ /٦ / ١٤٤٤هـ في جميع مدارس منطقة حائل، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

يذكر أن العديد من الإدارات التعليمية بعدد من المناطق أعلنت تعليق الدراسة غدُا بسبب الحالة المطرية.

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المدينة المنورة.. استمرار تعليق الدراسة

أعلنت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة، استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الخميس 12 / 6/ 1444هـ بمدارس المدينة المنورة، والمحافظات التابعة وذلك عبر منصة مدرستي .

وأوضحت “تعليم المدينة” عبر حسابها على موقع “تويتر” ، أن ذلك بناءً على آثار الحالة المطرية التي مرت بها المنطقة ولمتابعة أعمال التشغيل والصيانة بعدها، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.

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