«تعليم حائل» تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر «مدرستي».. غدًا الخميس

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الحساب الرسمي لإدارة تعليم حائل، عبر “تويتر”، اليوم، استمرار الدراسة عن بعد، عبر منصة مدرستي، وتعليق الدراسة الحضوري، وذلك يوم غد الخميس، بسبب الأحوال الجوية.

للطلبة ومنسوبي التعليم

وقالت “تعليم حائل” إنه حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات فقد تقرر استمرار الدراسة (عن بعد) عبر منصة مدرستي، ليوم غدٍ الخميس ١٢ /٦ / ١٤٤٤هـ في جميع مدارس منطقة حائل، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

يذكر أن العديد من الإدارات التعليمية بعدد من المناطق أعلنت تعليق الدراسة غدُا بسبب الحالة المطرية.

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