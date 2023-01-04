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فاجعة الطفل «ريان» تتكرر.. وفاة طفل في حفرة عمقها 35مترًا بهذه الدولة
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فاجعة الطفل «ريان» تتكرر.. وفاة طفل في حفرة عمقها 35مترًا بهذه الدولة

فاجعة الطفل «ريان» تتكرر.. وفاة طفل في حفرة عمقها 35مترًا بهذه الدولة

فاجعة الطفل «ريان» تتكرر.. وفاة طفل في حفرة عمقها 35مترًا بهذه الدولة
٠٩:٠٣:٣٩ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

فيما يعيد إلى الأذهان فاجعة الطفل المغربي ريان، الذي قضى 5 أيام كاملة في بئر عميقة ثم خرج ميتًا، في فبراير 2022، توفي طفل فيتنامي في العاشرة من عمره اليوم، بعد جهود إنقاذ استمرت 4 أيام، عقب سقوطه في حفرة بعمق 35 مترًا في جنوبي فيتنام.

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تفاصيل الواقعة 

وكان تاي لي هاو نام يبحث على ما يبدو عن خردة السبت حين سقط في أنبوب من الخرسانة لا يتخطى عرضه 25 سنتيمترًا ويشكل أحد دعامات بناء جسر جديد في مقاطعة دونج ثاب.

وجندت فيتنام الثلاثاء مئات الجنود وخبراء الهندسة للمشاركة في جهود إنقاذ نام، وحاول عناصر الإنقاذ حفر الأرض وتليينها في محاولة لسحب الدعامة إلى الأعلى من أجل إنقاذ الطفل.

كما حاولوا إزالة الوحل والمياه لتقليص الضغط حول الدعامة الخرسانية، إلا أن جهودهم التي استمرت أيامًا عدة لم تؤت ثمارها المرجوة.

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الطفل يفارق الحياة

وقال نائب رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة دونج ثاب (جنوب) دوان تان بو، الأربعاء، إن الطفل فارق الحياة.

وأضاف للصحفيين في موقع ورشة البناء، أن الفتى “بقي عالقًا في حفرة ضيقة وعميقة للغاية مع إصابات متعددة وكمية غير كافية من الأكسجين لفترة طويلة”.

وتابع: “لقد جعلنا إنقاذ الفتى أولوية لنا. لكنّ الظروف جعلت بقاءه على قيد الحياة أمرًا مستحيلاً”.

وأشار إلى أن الإعلان عن وفاة الطفل حصل بعد استشارة خبراء طبيين.

ويحاول عناصر الإغاثة سحب الجثة في أسرع وقت ممكن لدفنها، لكنّ بو أقرّ بأن المهمة “شاقة للغاية”.

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أنبوب من الخرسانة الطفل المغربي ريان تاي لي هاو حفرة طفل فيتنامي

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