جامعة المجمعة: استمرار تعليق الدراسة الحضورية بسبب الأحوال الجوية

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أعلنت جامعة المجمعة عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ في كل كليات الجامعة، بسبب الأحوال الجوية.

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الدراسة عن بُعد

وقالت إنه “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات فيسستمر تحويل الدراسة عن بُعد في جامعة المجمعة ليوم غد الخميس 25 يناير 2013 في كافة كليات الجامعة”.

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يذكر أن العديد من الإدارات التعليمية بعدد من المناطق أعلنت تعليق الدراسة غدُا بسبب الحالة المطرية.