هل يمكن طباعة برنت عرض بيانات مواطن؟ الأحوال المدنية تجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يمكنك طباعة البرنت إلا من مكاتب الأحوال.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها “العناية بالعملاء”، على سؤال مواطن بشأن مدى إمكانية طباعة برنت بيانات في أبشر.

وأجابت الأحوال المدنية، بقولها “وعليكم السلام، لا يمكنك طباعة البرنت إلا من مكاتب الأحوال، ويمكنك إرسال بياناتك للجهات التي تطلبها إلكترونياً عن طريق خدمة بياناتي، نسعد بخدمتك”.

خانة الهوية الوطنية

وفي وقت سابق، أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية طريقة حل مشكلة عدم ظهور خانة الهوية الوطنية بكل سهولة.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، على استفسار مستفيد بشأن عدم ظهور خانة الهوية الوطنية لديه.

وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: “يمكنك إجراء التعديل الذي تريد عن طريق الموقع وليس عن طريق التطبيق، نسعد بخدمتك”. اقرأ أيضا:

تجديد الهوية الوطنية

وفي وقت سابق، حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، آلية وطريقة حجز موعد لتجديد بطاقة الهوية الوطنية.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حساب “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية حجز موعد لتجديد بطاقة الهوية.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها “بإمكانك حجز موعد إلكتروني من خلال الرابط أمامك عن طريق السجل المدني لصاحب الطلب http://bit.ly/2lmXXdF، نسعد بخدمتك”.

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